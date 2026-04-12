Britanski bokser Tajson Fjuri izjavio je noćas, nakon pobede nad Arslanbekom Mahmudovim u svojoj prvoj borbi od decembra 2024. godine, da jako želi da se bori protiv svog sunarodnika Entonija Džošue, kog je optužio da izbegava da uđe u ring sa njim.

"Ili želi da to uradi ili ne želi. Sada ili nikad. Otvoreno sam iznenađen. Doveden je ovde pored ringa s razlogom, da uđe u taj ring i potvrdi borbu. Po mom mišljenju, nije želeo frku. Nije je želeo. Nije izgledao kao da je želi. Bio je samo šokiran. Nije znao šta da kaže, bio je pored ringa da bi potvrdio borbu. Da sam ja bio na njegovom mestu, uskočio bih u taj ring, suočio se, hajde da se obračunamo. Ako mi sledeći protivnik nije Džošua, boks me ne zanima. Ili je on, ili odlazim ponovo. Sada me zanima samo Ej-Džej. To je odlučujuća borba za britanski boks", naveo je Fjuri, a preneo Skaj Sports (Sky Sports).

Pored ringa tokom te borbe bio je Džošua, koji pregovara sa Fjurijem oko organizovanja borbe.

Fjuri je naveo da je on već "pre nekoliko meseci" potpisao ugovor kojim pristaje na borbu sa Džošuom.

"Ne znam da li je on potpisao. Izbegavao je to, nije dao nikakav konkretan odgovor. Samo znam da nije rekao 'Da'", kazao je Fjuri.

Džošua je za Netfliks naveo da će se "verovatno" boriti protiv Fjurija i dodao da i dalje "rešava" pojedine stvari nakon saobraćajne nesreće u kojoj su mu umrla dva bliska prijatelja. Džošua se takođe nalazio u tom vozilu u trenutku nesreće.

Borba između dva bivša prvaka sveta u teškoj kategoriji bi mogla da bude održana u septembru ove godine u Dablinu.