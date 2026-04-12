Vozač Visme pobedio rezultatom 5:16,52 sata, a isto vreme ostvario je i Pogačar.

Po ulasku u cilj on je desni kažiprst uperio u nebo, a zatim je sišao sa bicikla i legao na stazu.

Pobedu je posvetio bivšem timskom kolegi Mihaelu Golartsu, koji je 2018. godine umro u 23. godini nakon što se srušio tokom trke.

"Ovo mi znači sve. To mi je bio cilj od 2018. godine, kada sam prvi put učestvovao u ovoj trci, kada sam izgubio timskog kolegu. Od tada mi je bio cilj da dođem ovde i uperim prst u nebo. Ovo je pobeda za Mihaela", rekao je Van Art.

Pogačar je drugu godinu uzastopno zauzeo drugo mesto u toj trci.

Trka Pariz-Rube jedna je od ;pet jednodnevnih "monumentalnih" - najprestižnijih trka u kalendaru, uz Milan-San Remo, Trku kroz Flandriju, Lijež-Bastonj-Lijež i Trke kroz Lombardiju.

Trka Pariz-Rube nazvana je "Pakao severa" zbog višestrukih kaldrmisanih deonica ukupne dužine 55 kilometara i reputacije po padovima i probušenim gumama.

Pogačar je 120 kilometara pre cilja morao da zameni bicikl zbog probušene gume, a problema sa gumom imao je i trostruki uzastopni šampion Matje van der Pul, koji je na kraju kao četvrti prošao kroz cilj.