Rukometašice Srbije obezbedile su novi plasman na Evropsko prvenstvo pobedom nad selekcijom Ukrajine rezultatom 30:21 (14:8).

U meču poslednjeg kola kvalifikacione grupe 5 druge faze, odlučujućem za plasman jer su u pitanju direktni rivali, nije bilo mnogo dileme oko pitanja pobednika.

Epitet najefikasnijih igračica sa po šest golova podelile su Anđela Janjušević i Katarina Krpež-Šlezak koja se ovom utakmicom oprostila od nacionalnog dresa, baš kao i Dragana Cvijić koja je dala četiri gola.

Evropsko prvenstvo se održava od 3. do 20. decembra 2026. u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.

