Rukometašice Srbije ostvarile su pobedu nad Ukrajinom i obezbedile plasman na Evropsko prvenstvo 2026. godine.
sjajno
BRAVO! NEKA SLAVLJE POČNE! Srbija ide na Evropsko prvenstvo!
Rukometašice Srbije obezbedile su novi plasman na Evropsko prvenstvo pobedom nad selekcijom Ukrajine rezultatom 30:21 (14:8).
U meču poslednjeg kola kvalifikacione grupe 5 druge faze, odlučujućem za plasman jer su u pitanju direktni rivali, nije bilo mnogo dileme oko pitanja pobednika.
Epitet najefikasnijih igračica sa po šest golova podelile su Anđela Janjušević i Katarina Krpež-Šlezak koja se ovom utakmicom oprostila od nacionalnog dresa, baš kao i Dragana Cvijić koja je dala četiri gola.
Evropsko prvenstvo se održava od 3. do 20. decembra 2026. u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.
