PARTIZAN AKTIVIRAO NOVU BOMBU! Cepao mreže u Ligi šampiona, a sada oblači crno-beli dres: Isplivali i detalji ugovora!
Joav Lumbroso je peto pojačanje RK Partizan za narednu sezonu!
Da Partizan želi da bude konkurentan i u evropskim okvirima, potvrđuju dosadašnji potpisi. Posle Ilije Abutovića, Tobijasa Vagnera, Miloša Kosa i Migela Sančeza Migaljona, na Banjicu stiže i 25-godišnji srednji bek koji trenutno nastupa za Dinamo iz Bukurešta.
Izraelac je ove sezone cepao mreže u Ligi šampiona i postigao je 29 golova u dresu prvaka Rumunije, a prethodno je branio boje nemačkog Ajzenaha, portugalske Benfike, francuskog Limoža i izraelskog Makabi Rehovota.
Isplivali su i detalji, te se zna da je ugovor potpisan na dve godine.
- Uzbuđen sam i ponosan što novo poglavlje u svojoj karijeri započinjem u dresu Partizana, kluba sa sjajnom istorijom i istinskim pobedničkim mentalitetom. Vizija crno-belih za naredni period je jasna – visoke ambicije, snažna motivacija i cilj da se bude među najboljima u Evropi. Vidim sebe kao deo toga. Radujem se što ću biti deo tima koji trenira jako svakog dana i konstantno se unapređuje. Uzbuđen sam jer ću imati priliku da radim sa Raulom Gonzalesom, jednim od najboljih trenera na svetu i nadam se da ću doprineti novim uspesima kluba. Partizan ima sjajne navijače, koji prave razliku kad god su na tribinama, i jedva čekam da osetim tu atmosferu na utakmicama. Siguran sam da uz njihovu podršku možemo da postignemo odlične rezultate i velike uspehe - istakao je Lumbroso.
