Saopštenje RSS prenosimo u celosti:

"Ragbi savez Srbije obaveštava javnost da se A reprezentacija Srbije nalazi u završnoj fazi priprema za utakmicu protiv selekcije Slovenije u okviru Evropske ragbi konferencije, dok juniorska reprezentacija paralelno sprovodi aktivnosti uoči prijateljskog meča protiv Hrvatske.

A reprezentacija će tokom pripremne nedelje raditi u intenzivnom ritmu, uz svakodnevne treninge i video analize. Program počinje u ponedeljak, 13. aprila, večernjim sastankom i treningom, a nastavlja se dvofaznim radom u utorak i sredu, kada su na programu i jutarnji treninzi i večernje analize uz dodatne treninge. U četvrtak je predviđen završni blok rada, dok će u petak, 17. aprila, biti odrađen takozvani "captains run" na stadionu Vizelj park u Borči. Utakmica protiv Slovenije igra se u subotu od 14.00 časova na istom stadionu.

Ragbisti Srbije Foto: Ragbi savez Srbije / Vanja Bejin

U istom periodu, juniorska reprezentacija Srbije započinje pripreme kroz ragbi kamp u ponedeljak, uz zajedničku video analizu i trening sa seniorskim timom. Tokom nedelje planirani su treninzi u više termina, sa fokusom na uigravanje i taktičku pripremu. Prijateljska utakmica protiv Hrvatske igra se u subotu, 18. aprila, od 11.00 časova na stadionu BSK u Borči. Nakon meča predviđen je zajednički ručak obe selekcije, kao i organizovano gledanje utakmice A reprezentacije Srbije protiv Slovenije.

Svi treninzi tokom pripremnog perioda biće održani na stadionu „Kralj Petar I“, dok će se završne aktivnosti i utakmice odigrati u Borči", navedeno je u saopštenju Ragbi saveza Srbije.

