Legendarni biciklista Oskar Freire našao se u centru velikog skandala nakon što je priveden zbog optužbi za uznemiravanje svoje supruge, sa kojom je trenutno u procesu razvoda.

Situacija između supružnika eskalirala je u nedelju u španskom mestuTorelavagi. Freire je uhapšen nakon zvanične prijave za uznemiravanje, a detalji iz policijskog zapisnika šokirali su javnost.

Njegova supruga, od koje se Freire već neko vreme razvodi, navela je u prijavi da ju je bivši šampion "uznemiravao i vređao". Međutim, najbizarniji detalj optužbe je tvrdnja da je Freire postavio tajni mikrofon kako bi je prisluškivao i snimao njene razgovore.

Nakon privođenja, legendarni Španac je dao izjavu lokalnoj policiji. Pušten je na slobodu, ali mu je sud ekspresno izrekao meru zabrane prilaska supruzi.

Ovo nije prvi put ove godine da se par nalazi u vestima koje nemaju veze sa sportom. U februaru 2025. godine, Freireova supruga je prijavila njegov nestanak lokalnim vlastima, tvrdeći da ga nije videla ni čula dva dana. Tada se situacija brzo razrešila jer se biciklista pojavio živ i zdrav, ali najnoviji događaji sugerišu da su odnosi u porodici Freire potpuno narušeni.

Oskar Freire važi za jednog od najboljih španskih sportista svoje generacije. Tokom blistave karijere, koju je završio 2012. godine, postigao je rezultate koji se retko viđaju: tri puta je bio svetski šampion u drumskom biciklizmu, tri puta je osvajao prestižnu trku Milan-San Remo, a zabeležio je četiri etapne pobede na čuvenom Tur de Fransu.

Iako je u penziji više od decenije, Freire je ostao uticajna figura u svetu sporta, ali će ovaj policijski dosije i optužbe za uhođenje i prisluškivanje baciti veliku mrlju na njegovu dotadašnju reputaciju.