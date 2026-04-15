Selektor hokejaške reprezentacije Švajcarske Patrik Fišer priznao je da je koristio lažni sertifikat da je vakcinisan protiv korona virusa kako bi zaobišao kineska ograničenja putovanja pred Zimske olimpijske igre 2022. godine.

Fišer je u saopštenju rekao da je napravio "ozbiljnu grešku" putujući u Peking sa reprezentacijom Švajcarske koristeći lažnu dokumentaciju.

"Veoma mi je žao što sam razočarao ljude. Bio sam u ličnoj krizi jer nisam želeo da budem vakcinisan, a istovremeno nisam želeo da razočaram svoj tim na Olimpijskim igrama", rekao je on.

Švajcarska je domaćin Svetskog prvenstva sledećeg meseca. Ranije je već najavljeno da će Fišer napustiti nacionalni tim posle tog takmičenja, tamošnji hokejaški savez je saopštio da smatra da je ova priča zatvorena.

Fišer je jedan od najuspešnijih švajcarskih hokejaških trenera. Na toj funkciji je od 2015. godine, tri puta je vodio tim na Zimske olimpijske igre, a osvojio je i tri srebrne medalje na svetskim prvenstvima.

Njegov tim je stigao do četvrtfinala na Igrama 2022. godine, gde je testiranje na kovid-19 bilo obavezno.

Pre Zimskih olimpijskih igara, Kina je imala neka od najstrožih pravila na svetu. Insistirala je da svi sportisti koji dolaze na Igre moraju biti vakcinisani protiv korona virusa ili da provedu tri nedelje u karantinu u hotelu.

Beta