Nekadašnji istaknuti sportski novinar RTS-a Saša Mikić preminuo je u 63. godini.
TUŽNE VESTI! Umro istaknuti sportski novinar RTS
Saša Mikić je avnosti je poznat kao sportski novinar RTS-a, a u Kikindi ga znaju i kao bivšeg vaterpolistu.
Ovom sportu bio je posvećen i tokom dugogodišnje televizijske karijere, koju je gradio nakon završenog Filološkog fakulteta. Prve novinarske korake načinio je na Radio Indexu, a na Televiziju Beograd došao je još kao student. Kao član sportske redakcije, kasnije je izveštavao sa najvećih veterpolo takmičenja kao što su evropska prvenstva i Olimpijske igre.
Saša Mikić potiče iz ugledne kikindske porodice - otac, majka i sestra bili su mu cenjeni lekari.
Sahrana će biti u sredu na gradskom groblju u Kikindi s ppčetkom 14.00 časova.
