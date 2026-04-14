Odbojkaš Novog Pazara Samed Halilović rekao je da njegova ekipa nije bez šansi protiv Jedinstva iz Stare Pazove u plej-autu za Superligu Srbije.
"Moramo ih dobrim servisima odvojiti od mreže. Jako su iskusni, neki od njih su nastupali za Novi Pazar. Sada su malo u godinama, što ne znači da ne igraju dobro. Daćemo maksimum, a nadamo se najboljem", rekao je Halilović.
Prva utakmica plej-auta u seriji na dve pobede zakazana je za sredu od 18.00 u Staroj Pazovi, dok je revanš u Novom Pazaru na programu u subotu od 19.00.
Domaćin eventualne "majstorice" biće ekipa Jedinstva.
Jedinstvo u plej-aut ulazi kao pretposlednji tim Superlige Srbije, dok je Novi Pazar to pravo izborio kao drugoplasirani među prvoligašima.
(Beta)
