ONA JE NAJLEPŠA SRPSKA SPORTISTKINJA: Ćerka je nekadašnjeg košarkaša Partizana, a od njene lepote zanemela je i Amerika! (FOTO)
Mlada Srpkinja rođena 2006. godine bukvalno je pokorila Ameriku i talentom i lepotom!
Sa samo 19 godina, ova atraktivna brineta napravila je potez karijere i preselila se u SAD, gde danas nastupa za Univerzitet Florida. Ali ono što je šokiralo sve nije samo njen talenat, već činjenica da publika često ne zna gde pre da gleda!
Na terenu neumoljiva, a van njega prava bomba koja oduzima dah! Kombinacija sportskog tela, prirodne lepote i harizme pretvorila ju je u senzaciju o kojoj se priča i po svlačionicama i na društvenim mrežama.
Mnogi je smatraju najlepšom odbojkašicom sveta, a ono što je najluđe u celoj priči? Milica ima i jak sportski gen pošto je njen otac nekadašnji košarkaš Partizana Vladimir Vidačić.
Talentovana odbojkašica ima dva zlatna odličja sa Srbijom na turniru Balkana sa U17 (2022), odnosno U18 (2023) selekcijom Srbije kada je proglašena za najboljeg korektora. Pre odIaska "preko bare" igrala je za Klek, Tent i Partizan.