Mlada Srpkinja rođena 2006. godine bukvalno je pokorila Ameriku i talentom i lepotom!

Sa samo 19 godina, ova atraktivna brineta napravila je potez karijere i preselila se u SAD, gde danas nastupa za Univerzitet Florida. Ali ono što je šokiralo sve nije samo njen talenat, već činjenica da publika često ne zna gde pre da gleda!

Milica Vidacic Foto: PrintscreenInstagram

Na terenu neumoljiva, a van njega prava bomba koja oduzima dah! Kombinacija sportskog tela, prirodne lepote i harizme pretvorila ju je u senzaciju o kojoj se priča i po svlačionicama i na društvenim mrežama.

Mnogi je smatraju najlepšom odbojkašicom sveta, a ono što je najluđe u celoj priči? Milica ima i jak sportski gen pošto je njen otac nekadašnji košarkaš Partizana Vladimir Vidačić.

Talentovana odbojkašica ima dva zlatna odličja sa Srbijom na turniru Balkana sa U17 (2022), odnosno U18 (2023) selekcijom Srbije kada je proglašena za najboljeg korektora.  Pre odIaska "preko bare" igrala je za Klek, Tent i Partizan.

Ne propustiteOstali sportoviZBOG NJE SE GLEDA ODBOJKA! Brutalna Đorđa zaludela svet, ne zna se da li bolje izgleda na terenu ili u kupaćem kostimu... Procenite sami! (FOTO)
Đorđa Zanoni
Ostali sportoviNAJLEPŠA NA SVETU OTKRILA ZA KOJI KLUB NAVIJA: Juta se iznenada pojavila na fudbalskoj utakmici! Ovde su je najmanje očekivali
Juta Lerdam
KošarkaMILICA TASIĆ POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK! Luka Vildoza pozira pored nje u liftu, ova fotka je raznežila sve njihove fanove - beba uskoro stiže! FOTO
Luka Vildoza i Milica Tasić
KošarkaPODNETA TUŽBA PROTIV VILDOZE I MILICE! Argentinac i Srpkinja upadaju u ozbiljne probleme zbog fizičkog napada na doktorku
Luka Vildoza i Milica Tasić

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram