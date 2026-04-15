U okviru 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih, Dan sporta održan je u četiri grada u Srbiji – Sevojnu (6. april), Trsteniku (8. april), Prokuplju (8. april) i Vlasotincu (9. april), gde je veliki broj dece učestvovao u sportskim aktivnostima, takmičenjima i druženju.

Kroz ovu fazu takmičenja, najmlađi učesnici imali su priliku da se oprobaju u disciplinama Lino između dve vatre i atletskoj trci na 60 metara, pokazujući energiju, timski duh i radost igre koja je obeležila svaki od događaja.

Foto: SIM Sportske igre mladih

U Sevojnu, Dan sporta okupio je veliki broj dece u sjajnoj atmosferi, uz podršku predstavnika lokalne samouprave, dok je poseban trenutak bilo paljenje Plamena prijateljstva koje je upriličila Mina Paunović, reprezentativka Srbije u košarci.

U Trsteniku, sportska hala bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a program je dodatno ulepšao nastup hora Muzičke škole „Kornelije Stanković“. Prisutnima se obratila predsednica opštine Milena Turk, dok je Plamen prijateljstva zapalio Filip Lekić, majstor džiju-džice.

U Prokuplju, veliki broj dece učestvovao je u sportskim disciplinama u odličnoj atmosferi, uz nastup hora Muzičke škole „Kornelije Stanković“. Program je obeležilo i paljenje Plamena prijateljstva, koje je upriličila Janja Savić, reprezentativka Srbije u kikboksu i osvajačica zlatne medalje na Svetskom prvenstvu.

Foto: SIM Sportske igre mladih

U Vlasotincu, Dan sporta protekao je uz bogat kulturno-sportski program – himnu je izvela Isidora Ranđelović, dok je nastup KUD-a „Sveta trojica srpska“ dodatno doprineo svečanoj atmosferi. Plamen prijateljstva nosili su Nikolina Filipović, prvakinja centralne Srbije u atletici, i Jovan Dimitrijević, reprezentativac Srbije u boksu.

Dan sporta predstavlja novu fazu takmičenja u okviru Plazma Sportskih igara mladih, kroz koju se deca širom Srbije okupljaju na sportskim terenima, razvijajući ljubav prema sportu i usvajajući vrednosti fer-pleja, zajedništva i zdravih životnih navika.

Foto: SIM Sportske igre mladih

Plazma Sportske igre mladih nastavljaju svoju misiju da kroz sport povežu mlade širom Srbije, dok veliki odziv dece i podrška lokalnih zajednica još jednom potvrđuju značaj i snagu ovog projekta.