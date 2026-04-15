Tragična vest stiže iz Škotske, gde je život izgubio iskusni ultramaratonac Dejvid Pariš (35) tokom pokušaja obaranja rekorda na jednoj od najtežih ruta u Velikoj Britaniji.

Pariš je trčao čuvenu rutu Kejp Rrat Trejl, dugu oko 376 kilometara, koja vodi od Fort Vilijama do Kejp Rrata. Njegovo telo pronađeno je u zabačenom planinskom području Kintejl u subotu oko 22.25 časova, potvrdila je škotska policija, uz napomenu da nema sumnjivih okolnosti.

Reč je o izuzetno zahtevnoj ruti koja prolazi kroz nepristupačne delove kao što su Lohaber, Knajdart, Eplkros i Toridon, a važi za jednu od najtežih staza za trčanje u prirodi u Ujedinjenom Kraljevstvu, prenosi San.

Velikan, humanitarac...

Pariš nije bio samo vrhunski sportista - ovu avanturu započeo je i iz humanitarnih razloga. Pokušavao je da prikupi novac za spasilačke službe u planinama, u znak sećanja na svog prijatelja Luku Ajrlenda, koji je stradao 2014. godine tokom trčanja u planinama.

Bivši pripadnik Kraljevskih marinaca i član lokalnog trkačkog kluba iz Damfriza, Pariš je osvojio upravo ovu trku 2023. godine, iako se takmičarskim trčanjem bavio relativno kratko. Njegova priča, energija i posvećenost učinili su ga inspiracijom za mnoge u svetu ultramaratona.

Brojne poruke saučešća i oproštaja već pristižu, a zajednica trkača ističe da je njegov odlazak nenadoknadiv gubitak, kako za sport, tako i za sve koji su ga poznavali.

