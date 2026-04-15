TRAGEDIJA! Poginuo čuveni sportista (35) tokom pokušaja obaranja rekorda
Tragična vest stiže iz Škotske, gde je život izgubio iskusni ultramaratonac Dejvid Pariš (35) tokom pokušaja obaranja rekorda na jednoj od najtežih ruta u Velikoj Britaniji.
Pariš je trčao čuvenu rutu Kejp Rrat Trejl, dugu oko 376 kilometara, koja vodi od Fort Vilijama do Kejp Rrata. Njegovo telo pronađeno je u zabačenom planinskom području Kintejl u subotu oko 22.25 časova, potvrdila je škotska policija, uz napomenu da nema sumnjivih okolnosti.
Reč je o izuzetno zahtevnoj ruti koja prolazi kroz nepristupačne delove kao što su Lohaber, Knajdart, Eplkros i Toridon, a važi za jednu od najtežih staza za trčanje u prirodi u Ujedinjenom Kraljevstvu, prenosi San.
Velikan, humanitarac...
Pariš nije bio samo vrhunski sportista - ovu avanturu započeo je i iz humanitarnih razloga. Pokušavao je da prikupi novac za spasilačke službe u planinama, u znak sećanja na svog prijatelja Luku Ajrlenda, koji je stradao 2014. godine tokom trčanja u planinama.
Bivši pripadnik Kraljevskih marinaca i član lokalnog trkačkog kluba iz Damfriza, Pariš je osvojio upravo ovu trku 2023. godine, iako se takmičarskim trčanjem bavio relativno kratko. Njegova priča, energija i posvećenost učinili su ga inspiracijom za mnoge u svetu ultramaratona.
Brojne poruke saučešća i oproštaja već pristižu, a zajednica trkača ističe da je njegov odlazak nenadoknadiv gubitak, kako za sport, tako i za sve koji su ga poznavali.