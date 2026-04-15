PRAZNIK SPORTA: Svečano otvaranje Sportskih igara mladih u Novom Sadu 28. aprila
Svečano otvaranje Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju biće održano 28. aprila 2026. godine u Novom Sadu, SC „Spens“, sa početkom u 11 časova, čime će zvanično početi još jedna sezona najveće manifestacije amaterskog sporta za decu i mlade u Evropi.
Plazma Sportske igre mladih danas se održavaju u pet zemalja regiona – Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Severnoj Makedoniji, sa ciljem promocije zdravih stilova života, fer-pleja, prijateljstva i zajedništva, uz potpuno besplatno učešće za svu decu. Kroz tri decenije postojanja, Igre su okupile milione dece širom regiona, gradeći zajednicu zasnovanu na sportu i pozitivnim vrednostima.
Na svečanom otvaranju očekuje se prisustvo velikog broja dece iz Novog Sada i cele Srbije, kao i brojnih sportista i sportskih radnika. Manifestacija će obuhvatiti bogat kulturno-umetnički program, uz prisustvo uglednih zvanica iz javnog života – vrhunskih sportista i ličnosti koje podržavaju ovu manifestaciju. Tradicionalno, centralni deo događaja biće paljenje Plamena prijateljstva, koje simbolizuje početak Igara i zajedništvo dece širom regiona.
Posebnu energiju događaju daće i specijalni gosti – Nemanja Blažić Tricky, jedan od najpoznatijih srpskih profesionalnih igrača ulične košarke, kao i THCF, popularni beogradski rep sastav, koji će svojim nastupom dodatno upotpuniti atmosferu na Spensu.
Tokom dana, mališane očekuju i sportska takmičenja u okviru više disciplina – Lino između dve vatre, atletska trka na 60 metara, 3x3 Sprite Cup, ženska odbojka, kao i takmičenja u malom fudbalu – Telekom Srbija KUP i Coca-Cola CUP, kroz koja će učesnici imati priliku da pokažu svoje sportske veštine i uživaju u pravom sportskom duhu.