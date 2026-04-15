Maks Ferštapen, četvorostruki svetski šampion u Formuli 1 i branilac titule, najavio je da bi zbog novih pravila i nekonkurentnosti bolida ekipe Red bul mogao da se povuče na kraju sezone.

Martin Brandl, bivši vozač F1 timova Tirel, Zakspid, Vilijams, Brabem, Beneton, Ližije, Meklaren i Džordan kao i komentator na TV stanici Skaj, dao je svoje mišljenje vezano za najavu Maksa Ferštapena.

Martin Brandl nekada vozač F1, danas komentator trka

Sve postaje dosadno

Martin Brandl smatra da bi Ferštapenov odlazak bio veliki gubitak, ali i da bi Formula 1 nastavila da živi bez njega.

- Maks nema dlake na jeziku, zar ne? Uvek je bio takav. Već dugo govori da "nije ovde na duge staze" i da se ne vidi u Formuli 1 u četrdesetima, ili tako nešto - rekao je Brandl i nastavio:

- Maks bi rekao da mu postaje pomalo dosadno. Meni postaje pomalo dosadno slušati sve to što govori. Ili neka ode, ili neka prestane da priča o tome, jer situacija je takva kakva jeste.

Nema nezamenjivih

Englez priznaje da je Holanđanin nadaren i specifičan vozač, ali tvrdi da je Formule 1 ostala imuna na odlaske velikih imena.

- Treba to maksimalno iskoristiti. Veoma bi mi nedostajao njegov talent, njegova generacijska brzina i kontrola bolida – to je nešto što je vrlo malo ljudi u istoriji autosporta imalo. Maks je izvanredan.

- Niko nije nezamenjiv u ovom poslu. Video sam mnogo neverovatnih ljudi koji su prošli kroz ovaj sport i više nisu ovde, ili su otišli da rade nešto drugo, a sport ide dalje. F1 će jednostavno nastaviti dalje ako Maks odluči da ode, ali u međuvremenu on pravi popriličnu štetu ovakvim izjavama. Ipak, svi znamo da je to njegov stil, ali iznenadilo bi me da stvarno ode.

Bez pobede i postolja u 2026. godini - Maks Ferštapen

Četiri titule i očajni Ford

Red bul je u ovu sezonu ušao s novom pogonskom jedinicom koja je nastala u vlastitoj proizvodnji, uz pomoć Forda. Inicijalan rezultat trenutno nije dovoljan za pobede i postolja.

- Nimalo ne sumnjam da je s obzirom na to da prvi put razvijaju vlastiti pogonski sklop, Maksov menadžment ugradio izlaznu klauzulu na kraju ove godine kako bi videli kako će se stvari razvijati - objasnio je Martin Brandl.

Maks Ferštapen je osvojio četiri uzastopne šampionske titule - 2021, 2022, 2023, 2024. godine. Isti broj titula u Formuli 1 imaju Francuz Alan Prost i Nemac Sebastijan Fetel. Ispred njega su sada samo Huan Manuel Fanđo (5), dok rekord od sedam titula drže Mihael Šumaher i Luis Hamilton.