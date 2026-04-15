Najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji prvi put u svojoj istoriji trajaće dva dana. U subotu su na programu polumaratonska trka na 21 kilometar, sa početkom od 9 časova i trka na 10 kilometara, koja startuje u 18 časova, dok se u nedelju od 8 časova održava glavni događaj - maratonska trka na 42,195 kilometara. Polumaraton i maraton biće direktno prenošeni na TV Arena Sport.

Za sve tri trke prijavljeno je ukupno 14.500 takmičara iz 79 država što je i novi rekord po broju zemalja koje su dale svoje predstavnike. Za razliku od ranijih godina, start i cilj sve tri trke biće na Trgu Republike.

Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona, istakao je da je ovogodišnji događaj uvertira za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra, koje će se 2027. godine održati u glavnom gradu Srbije.

“Imaćemo tri odvojene trke. Na polumaratonu očekujemo oko 8.000 trkača, koji će imati praktično idealne uslove sa temperaturom od 13 do 19 stepeni. Za 18 časova je predviđena trka na 10 kilometara, posle čijeg završetka ćemo organizovati zabavni program na Trgu Republike”, istakao je Habuš.

Naravno u centru pažnje je maratonska trka u nedelju od 8 časova.

“Ove godine smo promenili trasu i nadamo se da će rekod Beogradskog maratona od 2:10;54, koji je postavljen pre dve decenije, konačno pasti. Imaćemo kvalitetne takmičare iz afričkih zemalja, ali i sa Balkana, koji mogu da ugroze ovo vreme i čiji su lični rekordi znatno bolji od ovog rezultata. Vremenski uslovi će biti veoma dobri i pozivam sve naše sugrađane da podrže maratonce”, rekao je Habuš.

Prvi čovek Beogradskog maratona istakao je da će svoju navijačku stanicu u Skadarliji imati Čikaški maraton u sklopu uzajmne saradnje. Izneo je Habuš i neke zanimljivosti.

„Na samoj stazi imaćemo 5 tona banana, 3 tone jabuka, 120.000 vlašica vode, 30.000 flašica izotnik napitaka. Sa učesnicima iz 79 zemalja, preko 10.000 domačih i 4.500 stranih, evidentno je da postajemo poželjna sportsko turistička destinacija. Očekujemo da će taj broj porasti i do 30.000 učesnika sledeće godine. Svi trkači sa svojim startnim brojem i medaljom moći će besplatno da posete i postavke gradskih muzeja, dobiće tačne lokacije gde, a već od četvrtka na Sajmu mogu da se preuzmu startni paketi“, rekao je Habuš.

Darko Glavaš, gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju govorio je o režimu saobraćaja tokom dvodneve manifestacije.

“Režim gradskog saobraćaja počinje da se menja već od petka od 22 časa, pre svega na Trgu Republike i trajaće do nedelje do popodnevnih časova. Posebno naglašavam da će u subotu od 13 časova biti otvorene sve ulice osim dela startno-ciljne zone, a nova zatvaranja predstoje pred start trke na 10 kilometara koja počinje u 18 sati. U nedelju će sukcesivno početi da se zatvaraju ulice već od 7 časova, a koristim ovu priliku da zamolim sve sugrađane da sa trase trka pomere svoja vozila. Već od četvrtka ćemo početi da im šaljemo upozorenja. Za razliku od ranijih godina biće zatvarani delovi Donjeg Dorćola i Kalemegdana, ali ćemo sve sukcesivno otvarati kako takmičari prođu te deonice. U organizaciji ovog događaja učestvovaće 2.500 komunalnih radnika, policajaca i pripadnika komunalne policije”, istakao je Glavaš i naglasio da će spisak svih ulica za zatvaranje biti dostupan od četvrtka na sajtu Grada Beograda.

Slobodan Jocić, načelnik Uprave saobraćajne policije za Grad Beograd, poručio je da će policija učiniti sve da obezbedi bezbednost svim učesnicima trke i pozvao je sve sugrađane da budu strpljivi.

“Ovaj događaj predstavlja više od sportskog takmičenja. On promoviše zdrav način života i zajedništvo i pozitivne vrednosti koje svi zajedno treba da negujemo. Beograd će i ovog puta kao i mnogo puta do sada pokazati da je grad sporta, energije i velikog gostprimstva. Preduzećemo sve neophodne mere kako bi sve proteklo u najboljem redu, a naši pripadnici biće raspoređeni duć kompletne trase”, istako je Jocić.

Nikola Prica, sekretar Crvenog krsta Beograda, istakao je da je dvodnevni događaj dodatni izazov.

„Za subotu i polumaraton imamo obezbeđene tri bolnice, jedan trijažni punkt i 30 pomoćnih punktova uz 11 ekipa Hitne pomoći. Najveći razmak između ekipa je oko 800 metara tako da će cela staza biti besprekorno pokrivena. Za maraton imamo čak 50 punktova i 14 obezbeđenih vozila Hitne pomoć. Činjenica da že trke biti razdvojene nama olakšavaju posao,jer će u istom trenutku na stazi biti manji broj takmičara. Verujemo da ćemo sa velikim zadovoljstvom dočekati cilj“, zaključio je Prica.