Slovenački rukometaš Miha Kotar potpisao je dvogodišnji ugovor sa Eurofarm Pelisterom, saopštio je makedonski šampion.
MIHA KOTAR STIGAO U BITOLJ: Slovenac potpisao ugovor sa Eurofarm Pelisterom
Kako se navodi u saopštnju kluba iz Bitolja (rkeurofarmpelister.com), Miha Kotar, 27-godišnji srednji bek, u Makedoniju dolazi iz prvaka Srbije Partizana.
Kotar je rođen u Trebnju, rukomet je počeo da igra u rodnom gradu u ekipi Trimo Trebnje, afirmaciju postigao u Slovenj Gradecu, a poslednje dve sezone nosio dres beogradskog Partizana.
"Angažovanjem Kotara, naš klub dobija na kvalitetu, iskustvu i dodatnoj vrednosti timu. Zvanično predstavljanje Kotara zakazano je za jul na početku priprema za sezonu 2026/27", piše u saopštenu uprave Eurofarm Pelistera.
Dodaje se se da će Eurofarm Pelister dovesti još jednog igrača na toj poziciji, čime će, ističe se, igrački kadar biti kompletan za velike domete.
(Beta)
