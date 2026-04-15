Kako se navodi u saopštnju kluba iz Bitolja (rkeurofarmpelister.com), Miha Kotar, 27-godišnji srednji bek, u Makedoniju dolazi iz prvaka Srbije Partizana.

Kotar je rođen u Trebnju, rukomet je počeo da igra u rodnom gradu u ekipi Trimo Trebnje, afirmaciju postigao u Slovenj Gradecu, a poslednje dve sezone nosio dres beogradskog Partizana.

"Angažovanjem Kotara, naš klub dobija na kvalitetu, iskustvu i dodatnoj vrednosti timu. Zvanično predstavljanje Kotara zakazano je za jul na početku priprema za sezonu 2026/27", piše u saopštenu uprave Eurofarm Pelistera.

Dodaje se se da će Eurofarm Pelister dovesti još jednog igrača na toj poziciji, čime će, ističe se, igrački kadar biti kompletan za velike domete.

(Beta)

