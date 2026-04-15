Šumaher planira da u maju izgovori sudbonosno "da" svom partneru Etjenu Buske-Kasanjeu, sa kojim je u vezi od jula 2024. godine čitav događaj biće pretvoren u televizijski spektakl, pišu nemački mediji.

Par je nedavno i zvanično potvrdio vest o venčanju putem društvenih mreža, dok su pozivnice za trodnevnu proslavu već stigle na adrese zvanica. Međutim, ono što je izazvalo posebnu pažnju jeste činjenica da će njihova ljubavna priča biti prikazana u formatu rijalitija pod nazivom "Ralf i Etjen: Kažemo da", koji će pratiti njihov zajednički život i pripreme za brak.

Šumaher se pojavio na predstavljanju programa televizije "Sky" u Minhenu, gde mu se na sceni pridružio i partner, čime su dodatno potvrdili koliko ozbiljno pristupaju ovom projektu.

"Zajedno prolazimo kroz život, a ova serija pokazuje upravo to, našu svakodnevicu, posao, razlike i sličnosti", izjavio je Ralf.

Publika će imati priliku da kroz četiri epizode zaviri u sve detalje organizacije venčanja, od izbora savršene lokacije, preko burmi, pa sve do intimnih trenutaka sa članovima porodice, uključujući njegovog sina Davida i oca Rolfa. Prve epizode biće emitovane krajem maja, dok je veliko finale, u kojem će biti prikazano samo venčanje, zakazano za početak juna.

Sama ceremonija održaće se u luksuznom Sen Tropeu, na Azurnoj obali, gde par provodi veći deo godine. Za Šumahera će ovo biti drugi brak, nakon što je prethodno bio u vezi sa Korom Brinkman, sa kojom ima sina. Njihov razvod pre više od decenije bio je izuzetno buran i dugo je punio naslovne strane.

Ipak, čini se da je nekadašnji vozač konačno pronašao mir i sreću. U nedavnom intervjuu povodom 50. rođendana priznao je da nikada nije bio ispunjeniji.

"Između nas postoji neverovatna harmonija, razumemo se bez reči. Nisam verovao da može biti ovako lepo", rekao je Šumaher.