Beloruski rukometaš Vladislav Kuleš novi je igrač Partizana, saopštili su crno-beli.
Ostali sportovi
BOMBASTIČNO POJAČANJE STIGLO U HUMSKU: Crno-beli doveli igrača iz Bundeslige!
Slušaj vest
Ovaj levi bek, koji će do kraja tekuće sezone nastupati za Melsungen, potpisao je ugovor na dve godine. Kuleš je prethodno nosio dresove Hanovera i Kjelcea, a ponikao je u SKA Minsku.
Nizao je uspehe i trofeje sa poljskim klubom, a poslednje četiri godine proveo je u Bundesligi.
"Igrač sa takvim iskustvom bez dileme je jedno od kapitalnih pojačanja za narednu sezonu, kada će ambicije na evrosceni biti velike", navodi se u saopštenju Partizana.
(Beta)
1 · Reaguj
Komentariši