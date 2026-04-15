Slušaj vest

Ovaj levi bek, koji će do kraja tekuće sezone nastupati za Melsungen, potpisao je ugovor na dve godine.  Kuleš je prethodno nosio dresove Hanovera i Kjelcea, a ponikao je u SKA Minsku. 

Nizao je uspehe i trofeje sa poljskim klubom, a poslednje četiri godine proveo je u Bundesligi. 

"Igrač sa takvim iskustvom bez dileme je jedno od kapitalnih pojačanja za narednu sezonu, kada će ambicije na evrosceni biti velike", navodi se u saopštenju Partizana.

(Beta)

