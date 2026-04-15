Jedinstvo je u seriji na dve pobede povelo sa 1:0.

Domaćina je predvodio Srećko Ristić sa 19 poena, a najbolje ga ja pratio Goran Bjelica sa 17.

Novica Bjelica je trijumfu Jedinstva doprineo sa 13, dok su Tomo Micić i Čedomir Stanković imali 12, odnosno devet uspešnih akcija.

Najefikasniji pojedinac bio je Elvir Zuković iz Novog Pazara sa 20 poena, a njegov saigrač Habib Prušević upisao je 16 poena.

Samed Halilović osvojio je 11, dok je Marko Božović dodao devet poena za poraženi tim.

Meč u Sportskoj hali Stara Pazova trajao je sat i 20 minuta.

Revanš u novopazarskoj Sportskoj dvorani Pendik na programu je u subotu od 19 časova.

Eventualna "majstorica" bila bi odigrana sledeće sedmice u Staroj Pazovi.

(Beta)

