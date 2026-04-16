Slušaj vest

Bivši UFC borac Mark Hant našao se u centru ogromnog skandala u Australiji, pošto je priveden zbog optužbi za porodično nasilje i navodne pretnje smrću jednoj ženi.

Prema navodima tamošnjih medija, legendarni teškaš, poznat kao „Super Samoanac“, uhapšen je u utorak uveče na severoistoku države Novi Južni Vels. Već narednog dana izveden je pred sud, gde se suočio sa optužbama za uznemiravanje i zastrašivanje sa ciljem nanošenja fizičke štete, a tokom postupka pomenute su i poruke pretećeg sadržaja koje je navodno slao.

Foto: Screenshot

Hant (52) je lišen slobode u svom domu u regionu Northern Rivers, nakon čega je noć proveo u pritvoru u policijskoj stanici u Balini.

Iako mu je u prvi mah odbijena kaucija, kasnije je pušten uz stroge mere, određeno mu je da boravi na adresi u predgrađu Sidneja, uz zabranu bilo kakvog kontakta sa oštećenom osobom.

Nastavak postupka zakazan je za 30. april, kada se očekuje više informacija o slučaju koji je snažno odjeknuo u javnosti.

