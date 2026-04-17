Sve je spremno za bokserski spektakl.
"E MOJ VUČE, VILICA TI PUČE" KRISTIJAN GOLUBOVIĆ JAVNO ZAPRETIO REPERU, PA SPOMENUO I VASU BAKOČEVIĆA! Krile objavio snimak sa treninga, ovako se sprema za meč
Posle borbe koju su imali Vaso Bakočević i Vuk Mob i humanitarnog spektakla u Smederevskoj Palanci koji je privukao veliku pažnju, Baka Prase sprema novo ludilo i borbe koji će "zapaliti" Srbiju.
Tokom jednog "lajva" Bake Praseta, desili su se pregovori oko nove borbe i to između Kristijana Golubovića i Vuka Moba.
Vaso Bakočević - Vuk Mob boks meč Foto: Printscreen / Youtube / Metus TV
Kristijan je krenuo da se sprema za ovaj meč, pa je na Instagramu objavio snimak sa treninga, uz poruku upućenu poznatom reperu:
- E, moj Vuče, vilica ti puče. Ja ti nisam Vaso Bakočević - napisao je Kristijan Golubović.
