Jedan od najtalentovanijih i najtrofejnijih mladih srpskih boksera, Rastko Simić, dobija priliku da pred domaćom publikom ispravi nepravdu i potvrdi ono što je već pokazao u ringu – da pripada samom vrhu regionalnog i evropskog boksa.

Nakon kontroverznog meča održanog u februaru 2026. godine u Sočiju, gde su sudije pobedu dodelile ruskom borcu Dimitriju Litvinovu, iako je 22-godišnji Simić, prema mišljenju stručne javnosti i publike, bio dominantniji rival, zakazan je dugo očekivani revanš.

Ovaj duel biće centralni događaj trećeg bratskog susreta Srbije i Rusije, koji će se održati 29. maja 2026. u hali Lagator u Loznici – mestu koje s pravom nosi epitet hrama boksa. Upravo u takvoj atmosferi, pred publikom koja razume i oseća ovaj sport, Simić će imati priliku da pokaže svoju pravu snagu i vrati ono što mu je, kako mnogi smatraju, već pripadalo.

Meč u Sočiju izazvao je brojne reakcije, kako među ljubiteljima boksa, tako i među sportskim analitičarima. Simić je tokom većeg dela borbe bio konkretniji, precizniji i agresivniji, diktirao je tempo i kontrolisao ring, ali to nije bilo dovoljno da ubedi sudije. Upravo zbog toga, revanš u Loznici nosi dodatnu težinu – ne samo kao sportski događaj, već i kao prilika za ispravljanje nepravde.

„Ovo nije samo borba, ovo je prilika da pokažem istinu u ringu. Želim revanš pred svojom publikom, u Srbiji, gde znam da ću imati energiju i podršku koja me nosi do pobede“, poručio je Simić u najavi meča.

Treći bratski susret Srbije i Rusije okuplja najjače sastave obe reprezentacije, što garantuje vrhunski boks i nezaboravno sportsko veče. Interesovanje publike već sada prevazilazi lokalne okvire – očekuje se dolazak gledalaca iz cele Srbije, ali i regiona, što dodatno potvrđuje značaj ovog događaja.

Hala Lagator biće epicentar sportskih emocija, mesto gde će se susresti snaga, talenat i želja za dokazivanjem. Revanš između Simića i Litvinova nije samo još jedan meč – to je priča o borbi za pravdu, o karakteru i o nepokolebljivoj želji mladog šampiona da dokaže svoju vrednost.

Sudar Srbije i Rusije 29. maja u Loznici biće dan kada boks dobija ono što najviše zaslužuje – istinu u ringu.