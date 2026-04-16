Beogradski maraton prvi put u svojoj istoriji trajaće dva dana, u subotu 18. i nedelju 19. aprila. U Skupštini Grada Beograda održana je svečana konferencija za novinare povodom najmasovnije sportske manifestacije u Srbiji.

Start polumaratona zakazan je za subotu od 9 časova, trka na 10 kilometara na programu je u istog dana od 18 sati. Centralni događaj, maratonska trka na 42,195 kilometara, počinje u nedelju u 8 časova. Očekuje se učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država.

Ovogodišnji 39. Beogradski maraton je uvertira u jubilarno 40. izdanje, kao i Evropsko prvenstvo u uličnom trčanju na 10, 21 i 42 kilometra, koje će se u glavnom gradu Srbije održati 2027. godine. Takođe, Beogradski maraton označiće ove godine i početak manifestacije „Beogradski dani porodice“.

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš poručio je da je ovo manifestacija koja je mnogo više od sportskog događaja, koja već skoro četiri decenije oblikuje identitet našeg grada, spaja ljude i šalje snažnu poruku o vrednostima kao što su zdravlje, zajedništvo i istrajnost.

„Beogradski maraton je jedan od najvažnijih međunardonih događaja u Srbiji. Svake godine okuplja hiljade učesnika iz više od 70 zemalja ali ono što ga čini posebnim je energija naših građana i to je slika Beograda koju želimo da pošaljemo u svet“.

Habuš je govorio i o ekonomskom značaja Beogradskog maratona predstavivši konkretne podatke kroz studiju koja jasno pokazuje koliki je stvarni doprinos ovog sportskog događaja ekonomiji grada i države.

„Studiju su radili profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prema podacima koje su dobili na osnovu prošlogodišnjeg događaja, samo tokom maratonskog vikenda u budžet grada doda se oko 7,5 miliona evra. To je podatak koji jasno pokazuje da ovaj događaj nije samo sportski, već i snažan razvojni i turistički resurs Beograda“.

On je posebno naglasio da organizacija događaja ovakvog obima zahteva ogromnu posvećenost, koordinaciju i razumevanje svih aktera u sistemu:

„U tom procesu se često susrećemo sa izazovima koji nas usporavaju, ali nas istovremeno i dodatno motivišu da pokažemo koliko verujemo u značaj ovog događaja. Jer, kada imate manifestaciju koja okuplja desetine hiljada ljudi, promoviše zdrav način života i donosi konkretne benefite gradu onda je jasno da njen razvoj treba da da bude zajednički cilj svih nas. Zato danas ne najavljujemo samo još jednu trku, već najavljujemo događaj koji pripada ovom gradu i njegovim ljudima. Događaj koji rasate zajedno sa Beogradom i koji nije slučajno prepoznat kao manifestacija od izuzetnog značaja za Grad Beograd, kao i događaj od nacionalnog interesa. Upravo zbog toga verujemo da zajedničkim radom svih nas, institucija, partneera i organizatora, možemo da ga podignemo na još viši nivo“, konstatovao je Habuš i zahvalio se svima onima koji svojim radom doprinose da Beograd svake godine bude centar jedne od najlepših sportskih manifestacija u ovom delu Evrope.

Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine Grada Beograda, poželeo je sreću svih učesnicima maratona u glavnom gradu.

„Beogradski maraton je jedna od najdugovečnijih manifestacija u Srbiji. Ima ogroman značaj za imidž grada. Doći će nam veliki broj ljudi iz inostranstva, a ovo nije samo sportska, već i zabavna manifestacija sa koje se šalje najlepša slika u svet“, rekao je Nikodijević.

Darko Glavaš, gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju govorio je o tehničkim detaljima vezanim za organizaciju.

„Beogradski maraton je za nas ogroman logistički poduhvat. Meseci zajedničkog rada su iza nas, a organizacija je produkt sinergije sistema gradske i republičke uprave. Imaćemo oko 2.500 ljudi iz svih komunalnih službi koji brinu o svemu“

Glavaš je istakao da će trase linija gradskog prevoza biti promenjene.

„Čak 104 linije menjaju trasu, na 100 raskrnica biće 400 predstavnika saobraćajne policije. Tu je 1.200 redara koji će se postarati da sve protekne u najboljem redu. Postavićemo 2.500 saobraćajnih znakova, a biće i 100 vozila na trasi maratona. Napravili smo 11 vremenskih rampi. Polumaraton može maksimalno da traje tri, a maraton šest sati. Kombi će ići iza poslednjeg takmičara. Kada on prođe u ulice se vraća normalan život. Napravili smo sistem koji radi u korist organizatora, promocije glavnog grada, ali pre svega svojih sugrađana. Molim Beograđane da postupaju po pravilima da dođu i pruže podršku organizaciji 39. Beogradskog maratona“, istakao je Glavaš.

Marko Kešelj, državni sekretar za sport istakao je da Beogradski maraton simbolizuje sve vrednosti za koje se Ministarstvo sporta zalaže.

„Uvek prepoznajemo značaj ovakvih manifestacija. Beograd će ponovo biti prestonica evropskog i svetskog sporta. Želim da svi koji dođu iz našeg grada i zemlje ponesu lepe uspomene. Pozivam Beograđane da prošetaju tokom dva maratonska dana i da uveličaju ovaj vikend“.

Svi učesnici Beograskog maratona moći će besplatno da posete muzeje u Beogradu i to: Konak Kneginje Ljubice, Muzej Ive Andrića, Salon Muzeja grada Beograda, Zavičajni muzej u Zemunu, Muzej Jovana Cvijića i Narodni muzej.