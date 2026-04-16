Srbija će prvu fazu na kontinentalnom takmičenju igrati u Bratislavi. Evropsko prvenstvo se pored Slovačke igra u Turskoj, Rumuniji, Češkoj i Poljskoj.

Rukometašice Srbije su u kvalifikacijama već igrale protiv selekcije Švedske i izgubile oba meča, završivši na drugoj poziciji.

Plasman u drugu fazu izboriće po dve najbolje selekcije iz šest grupa, a Srbija bi se u narednoj fazi ukrštala sa grupama D i E.

Evropsko prvenstvo za rukometašice na programu je od 3. do 20. decembra.

Sastav grupa za Evropsko prvenstvo rukometašica: Grupa A (Oradea, Rumunija): Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island.

Grupa B (Kluž, Rumunija): Norveška, Rumunija, Švajcarska, Severna Makedonija.

Grupa C (Antalija, Turska): Danska, Španija, Turska, Grčka.

Grupa D (Brno, Češka): Holandija, Češka, Austrija, Hrvatska.

Grupa E (Katovice, Poljska): Francuska, Poljska, Farska ostrva, Ukrajina.

Grupa F (Bratislava, Slovačka): Švedska, Nemačka, Slovačka, Srbija.

(Beta)

