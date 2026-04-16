"Žreb nam nije bio naklonjen, jer smo dobili najtežu moguću grupu. Želimo da pravimo reprezentaciju za budućnost i ne znamo da li ćemo pretrpeti još neke promene u igračkom kadru, ali šta je tu je, moramo da se spremimo za Evropsko prvenstvo. Pred nama je težak posao, moramo da uradimo sve najbolje što možemo, da napravimo tim koji će u tom trenutku dati sve od sebe, da igramo čvrstu odbranu sa kontranapadom, jer nas čekaju dve rukometne velesile. Švedska i Nemačka su fizički dominantne, neverovatne ekipe imaju, sve igračice su u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, tako da je prolazak u narednu rundu ravan olimpijskoj medalji", rekla je Kolaković, preneo je Rukometni savez Srbije (RSS).

Rukometašice Srbije igraće na Evropskom prvenstvu u Grupi F sa selekcijama Švedske, Nemačke i Slovačke. Utakmice prve faze igraju se u Bratislavi, a plasman u narednu rundu izboriće dve najbolje plasirane selekcije.

Levi bek reprezentacije Srbije Jovana Skrobić potvrdila je da se radi o jednoj od najtežih grupa na kontinentalnom takmičenju.

"Slobodno mogu da kažem – gore nije moglo! Neverovatno kako nemamo sreće. Dobili smo najtežu moguću grupu i mogu slobodno da kažem, da će biti veoma teško. U kvalifikacijama smo igrali sa Švedskom, u Kragujevcu smo videli da možemo protiv njih (poraz 26:29), tako da nam preostaje da verujemo u čuda. Kad je Nemačka u pitanju, one spadaju u sam vrh evropskom rukometa i fizički su neverovatno jake, ali mi možemo u ovom trenutku da obećamo samo jaku borbu na svakom meču. Bićemo motivisane i spremne, a koliko ćemo uraditi, videćemo u decembru", zaključila je Skrobić.

Evropsko prvenstvo igra se od 3. do 20. decembra u Turskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj.

Srbija bi u slučaju prolaska u drugu fazu ukrštala sa grupama D (Holandija, Češka, Austrija, Hrvatska) i E (Francuska, Poljska, Farska ostrva, Ukrajina).

(Beta)