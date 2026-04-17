Od 17. do 19. aprila, Kragujevac će biti centar regionalnog vaterpola, pošto će ugostiti „fajnal-for“ Vaterpolo regionalne lige, na kome će se četiri najbolje ekipe boriti za trofej i prestižnu titulu.

Finalni turnir otvoriće duel crnogorskih rivala – Primorca iz Kotora i Jadran m:tela iz Herceg Novog, u petak od 18 časova, dok će u drugom polufinalu, od 20.30 sati, snage odmeriti domaći Radnički i Šabac Elixir.

Spektakl u najavi uvećala je i konferencija za medije, na kojoj su treneri i kapiteni svih klubova izneli svoja očekivanja.

Radnički u završnicu ulazi kao najubedljiviji tim regularnog dela sezone. Kragujevčani su osvojili prvo mesto, postigli najviše golova u ligi i primili najmanje, potvrdivši dominaciju i na oba kraja bazena. Uz to, prednost domaćeg terena dodatno ih apostrofira kao glavnog favorita.

- Imali smo sezonu sa velikim brojem utakmica, kako klupskih, tako i reprezentativnih. Mislim da su igrači tu najviše opterećeni. Ovo je borba za lep trofej, značajan prestiž i želimo da osvojimo treći pehar Regionalne lige. Ne osvrćemo se previše na formu i momenat. Svi želimo najbolje i najbitnije je da pružimo maksimum u datom trenutku. Kao domaćini i ekipa koja je regularni deo sezone završila na prvom mestu, slovimo za favorite. Uz to smo imali najkonstantnije partije u ovom delu sezone. Nadam se da ćemo sada izgledati još bolje i da ćemo osvojiti trofej – rekao je Uroš Stevanović, trener Radničkog.

Ono što ovu završnicu čini posebnom jeste činjenica da cela sezona, sa svim usponima i padovima, staje u svega tri dana i praktično dve utakmice. Forma, kvalitet i kontinuitet iz ligaškog dela jesu važni, ali na ovakvim turnirima presuđuju inspiracija, trenutak i mentalna čvrstina.

- Ovaj turnir je veoma značajan, pogotovo za mlade igrače, jer je ovo neprocenjivo iskustvo i mislim da će se dokazati i skrenuti pažnju na sebe, ako to već nisu učinili. Dugo nas nije bilo u završnici Regionalne lige. Čak i kada smo imali sjajnu ekipu i bili prvaci Evrope, maksimalan domet nam je bilo treće mesto. Nadam se da ćemo sada napraviti korak više i plasirati se u finale, a potom i da dođemo do trofeja. Ove sezone smo odigrali tri utakmice sa Jadranom, sve tri različite i nikada ne možemo biti sigurni šta nas očekuje – kazao je Vido Lompar, pomoćni trener Primorca.



Strateg Jadrana i bivši selektor Crne Gore, Vladimir Gojković, istakao je da su se na turnir plasirale četiri ekipe koje su to i najviše zaslužile kroz ligaški deo.

- Nema potrebe pominjati koliko se Primorac i mi dobro poznajemo. To su dve najjače ekipe u zemlji i među nama nema nekog prostora za velika iznenađenja. Odlučivaće trenutna inspiracija. I oni i mi znamo šta ko može da priredi. U ovim okolnostima, sa reprezentativnim takmičenjima koja se prepliću i igračima koji su tek došli sa reprezentativnih okupljanja, nažalost, nije bilo previše prostora da se posebno spremamo za ovo takmičenje. Uprkos tome, svi smo došli ovde po trofej. Idemo najpre da pobedimo Primorac, pa onda i da podignemo pehar u finalu – rekao je Gojković.

Šapčani prihvataju ulogu autsajdera protiv Radničkog, ali ističu da ne dolaze u Kragujevac sa belom zastavom.

- Svesni smo protiv kakve ekipe igramo, sa većinom olimpijskih i evropskih šampiona u svojim redovima. Apsolutno nismo favoriti, ali se nadam da ćemo ovoga puta dati svoj maksimum, za razliku od prošlog „fajnal-fora“ Kupa Srbije. Tada nismo bili zadovoljni svojim izdanjem i zbog toga nam je ostao „gorak“ ukus. Najbitnije je da pružimo maksimum i da izgledamo kako smo izgledali u većem delu ove sezone i ako u tome uspemo, apsolutno ću biti zadovoljan, bez obzira na ishod – naglasio je Nemanja Ličanin.

Publika u Kragujevcu imaće priliku da uživa u tri dana vrhunskog sporta, gde će svaki detalj imati značaj, a svaki gol potencijalno odlučivati o trofeju. a ulaz je, kao i do sada, besplatan.

Nagradni fond Vaterpolo regionalne lige je 100.000 evra – 50.000 evra za prvo, 30.000 za drugo i 20.000 za treće mesto.