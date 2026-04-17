SJAJNO - KREĆU DVA MESECA SPORTSKIH MANIFESTACIJA U BEOGRADU! Penić: Dođite, uživajte, upoznajte i oprobajte se u šest sportova
"Beogradski dani porodice" počinje u subotu, 18. aprila, Beogradskim maratonom, a posle toga će građani prestonice i gosti našeg glavnog grada moći da uživaju u velikom broju različitih besplatnih kulturnih, sportskih, istorijskih i umetničkih sadržaja koji su namenjeni porodici i deci.
Gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić je istakao da je ovaj sekretarijat četvrtu godinu integralni deo manifestacije "Beogradski dani porodice" i realizovaće sportske sadržaje preko Sportskog saveza Beograda.
- Sportske manifestacije će se održavati naredna dva meseca vikendom na prostoru Kalemegdanske tvrđave i Gornjeg grada. Poligoni za atletiku biće postavljeni ispred Paviljona "Cvijeta Zuzorić", kao i poligoni za košarku, stoni tenis, tenis, penjanje i MMA sport. Ovom prilikom pozivam roditelje i bake i deke da dovedu mališane kako bi se upoznali i oprobali u ovim sportovima - rekao je Penić.
On je naveo da Grad Beograd značajnim sredstvima pomogao realizovanje Beogradskog maratona, kao i 20. Međunarodne biciklističke trke Beograd–Banjaluka.
- Start biciklističke trke će biti na Savskom trgu kod spomenika Stefanu Nemanji, odigrava se u tri etape i u njoj će učešće uzeti sportisti iz 35 zemalja - zaključio je Penić.