Rvačka reprezentacija Srbije nastupiće sa devet takmičara na Evropsko prvenstvo u rvanju 2026, koje se od 20. do 26. aprila održava u Tirani, preneo je danas Rvački savez Srbije.

U grčko-rimskom stilu Srbiju će predstavljati Georgi Tibilov (60 kg), Sebastijan Nađ (67 kg), Aleksa Ilić (77 kg), Viktor Nemeš (82 kg), Aleksandar Komarov (87 kg) i Mihail Kadžaja (97 kg). U slobodnom stilu nastupa Azamat Tuskaev (57 kg), dok će u ženskoj konkurenciji nastupiti Maša Perović (72 kg) i Fani Nađ (76 kg).

Prvi trener reprezentacije u grčko-rimskom stilu Vojislav Trajković istakao je da je pripremni period protekao bez problema i da je atmosfera u ekipi veoma dobra.

"Tokom priprema uradili smo sve što je planirano. Najvažnije je da su svi zdravi i da je raspoloženje na visokom nivou. Čekamo žreb i onda će stvari biti jasnije", rekao je Trajković.

Predsednik Stručnog saveta Rvačkog saveza Srbije i bivši olimpijski šampion Davor Štefanek izrazio je umeren optimizam, naglašavajući da većina reprezentativaca ima iskustvo osvajanja medalja na velikim takmičenjima.

"Cilj je da uvek osvojimo bar jednu medalju, a svi naši rvači su kandidati za odličje. Sve zavisi od žreba i trenutne forme", naveo je Štefanek.

On je istakao i kvalitetne pripreme, koje su obuhvatile rad na Divčibarama, u Poreču i Mađarskoj, uz najavu daljeg razvoja sistema priprema u Srbiji.

"Sve ovo je usmereno ka glavnom cilju, Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine", zaključio je Štefanek.

Beta