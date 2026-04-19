Slušaj vest

Na predstojećem Evropskom prvenstvu u rvanju, koje se od 20. do 26. aprila održava u Tirani, reprezentacija Srbije učestvovaće sa ukupno devetoro takmičara.

Boje naše zemlje na evropskoj rvačkoj smotri u glavnom gradu Albanije u grčko-rimskom stilu braniće: Georgi Tibilov (60kg), Sebastijan Nađ (67kg), Aleksa Ilić (77kg), Viktor Nemeš (82lg), Aleksandar Komarov (87kg) i Mihail Kadžaja (97kg). U slobodnom stilu nastupiće Azamat Tuskaev (57kg), dok će se u konkrenciji žena takmičiti Maša Perović (72kg) i Fani Nađ (76kg).

1/61 Vidi galeriju Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

Srpska selekcija danas putuje u Albaniju, a prvi trener naših rvača grčko-rimskim stilom Vojislav Trajković ističe veoma pozitivnu atmosferu u ekipi:

„Tokom pripremnog perioda uradili smo sve ono što smo planirali. Najbitnije je da su nas mimoišle povrede, da su svi momci zdravi i da je raspoloženje u ekipi na zavidnom nivou. Čekamo žreb, koji je zakazan za nedelju i onda će sve biti kristalno jasno“, istakao je Trajković.

Predsednik Stručnog saveta Rvačakog saveza Srbije i svojevremeno zlatni olimpijac Davor Štefanek pred početak takmičenja umereni je optimista:

„Od šestorice naših reprezentativaca u grčko-rimskom stilu čak petorica njih su već osvajali medalje na velikim takmičenjima. To nam uliva nadu da bismo mogli da zabeležimo zapažen rezultat na ovom šampionatu Evrope. Pripreme smo odlično odradili, naš cilj je da na svakom takmičenju osvojimo barem jednu medalju, a tako će biti i ovog puta u Tirani. Mislim da su svi naši rvači u grčko-rimskom stilu kandidati za odličje, ali ko će od njih iskočiti u prvi plan zavisiće od trenutne inspiracije, raspoloženja tog dana, ali i žreba. Uveren sam da možemo barem do jedne medalje, a sve preko toga predstavljalo bi pravi sportski podvig“, rekao je Štefanek.

On je naglasio odličnu saradnju i koordinaciju koja je uspostavljena sa prvim trenerom Trajkovićem i dodao da takav način funkcionisanja bi trebalo da dovede do vrhunskih rezultata u budućnosti. Takođe, odao je i priznanje Rvačkom savezu Srbije koji je obezbedio vrhunske uslove za trening:

„Bazične pripreme odrađene su na Divčibarama. Potom smo bili na čuvenom hrvatskom trening kampu u Poreču, a završne pripreme smo sproveli u Mađarskoj. Došli smo na ideju da slične kampove u budućnosti organizujemo i u Srbiji i to će sigurno biti dodatni zamajac za dalji razvoj srpskog rvanja. Mislim da je odlična stvar što smo posle izvesnog vremena u nacionalni tim vratili Viktora Nemeša i Mišu Kadžaju, jer je njihovo iskustvo od neprocenjivog značaja“, rekao je Štefanek i za kraj poručio:

„Sva ova takmičenja i rezultati samo su usputne stanice do našeg glavnog cilja, a to su Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Ceo ovaj trenažni proces usmeren je ka tome, da na najvećoj svetskoj smotri sporta stignemo do odličja, a svaka medalja koja se u međuvremenu osvoji je znak da smo pravom putu“, zaključio je Štefanek.