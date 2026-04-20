Slušaj vest

Na sastanku je usaglašeno da će od sezone 2027/28 biti formirane regionalne lige u punom formatu, i to u obe konkurencije, čime se otvara novo poglavlje u kvalitetu takmičenja, razvoju igrača i ukupnoj promociji rukometa na ovim prostorima.

U ženskoj konkurenciji, regionalna liga okupiće po dve ekipe iz pet država – Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Severne Makedonije. U muškoj konkurenciji predviđeno je učešće po četiri kluba iz Srbije i Severne Makedonije, i po dva kluba iz Crne Gore.

Kao prelazno rešenje, dogovoreno je da se u sezoni 2026/27 organizuje takmičenje u skraćenom formatu. Detalji i model tog takmičenja biće dodatno usaglašeni na narednom sastanku, koji će biti održan u Podgorici 20. maja.

Učesnici sastanka izrazili su veliko zadovoljstvo postignutim dogovorom, uz uverenje da će regionalne lige doneti veću konkurentnost, atraktivnost za publiku i dodatni podsticaj razvoju rukometa u regionu.

Zaključeno je da je ovo važan korak ka stvaranju stabilnog i kvalitetnog sistema takmičenja, koji će dugoročno koristiti klubovima, igračima i navijačima.

Sastanku u Skoplju ispred Rukometnog saveza Srbije prisustvovali su predsednik Božidar Đurković, generalni sekretar Ivan Milivojević, generalni menadžer svih ženskih reprezentacija Andrea Lekić i Dušan Živković.

Bonus video: