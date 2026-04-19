Desni bek Brana Mirković i desno krilo Milija Papović od naredne sezone nosiće dres Rukometnog kluba Partizan, saopštili su crno-beli, koji se iz dana u dan pojačavaju za ozbiljnim igračima.
NEMA STAJANJA! PARTIZAN POTVRDIO NOVA POJAČANJA! Crno-beli spremaju paklenu ekipu!
Mirković i Papović u Partizan dolaze iz Metaloplastike, a sa šampionom Srbije potpisali su dvogodišnje ugovore.
Papović je drugi najbolji strelac domaće lige sa 131 golom na 20 odigranih utakmica, dok je Mirković u domaćem prvenstvu zabeležio 63 gola.
Podsetimo, prethodno je u kratkom roku Raul Gonzales dogovorio da će od narednog leta voditi Partizan, a klub je doveo Migela Sančez-Migaljona, produžio ugovor sa Sergejom Ivanovom, pa potvrdio dolazak Belorusa Vladislava Kuleša.
