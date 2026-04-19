Prema rečima predsednika rukometnog kluba Partizana Miljana Žugića, crno-beli će naredne sezone svoje evropske mečeve igrati u dvorani "Aleksandar Nikolić".
DEFINITIVNO
PARTIZAN ĆE IGRATI U PIONIRU: Predsednik crno-belih potvrdio velike ambicije...
Slušaj vest
Partizan će igrati u drugom po jačini takmičenju u Evropi, pravi ozbiljnu ekipu i imaće velike ambicije za narednu sezonu.
Pripreme RK Partizan
Vidi galeriju
"Da i igraćemo sigurno. To јe savršena dvorana za Ligu šampiona, akustična, sa sedam, osam hiljada mesta јe po meri svima nama. Ukoliko zabeležimo dobre rezultate, niјe nemoguće da se preselimo i u Arenu, ali o tom, potom", rekao јe Miljan Žugić za Žurnal.
Biće to prilika da se navijači Partizana ponovo vrate u "Pionir", gde će posle košarkaškog kluba pratiti rukometni.
Reaguj
Komentariši