U kongresnoj Sali hotela „Zepter“ juče su dodeljeni pehari i medalje najboljima u 1.FIDE Svetskom brzopoteznom prvenstvu u rešavanju šahovskih problema , kao i na Međunarodnom ekipnom turniru.

Foto: Šahovski savez Srbije



U kategoriji dečaka do 8 godina prvo mesto pripalo je takmičaru iz Kazhstana Kairat Abdul-Maliku, dok su drugo i treće mesto osvojili takmičari iz Rusije, Atabekov Ibragim Saf i Shishov Mihail. U grupi devojčica do 8 godina najbolja je bila Shreyanshi Jain iz Indije, drugo mesto osvojila je takmičarka iz Belorusije Shatsila Miraslava, dok je Zhakisheva Venera zauzela treću poziciju.

Pehare i medalje u ovoj grupi dodelio je Zoran Stanimirović, predsednik Šahovskog saveza Vojvodine. Kaminskii Daniil iz Rusije osvojio je prvo mesto u kategoriji dečaka do 12 godina, srebro je pripalo takmičaru iz Indije Aryan Mehta, a bronza ruskom takmičaru Alekseev Konstantinu.

Kada je reč o devojčicama u ovoj grupi trijumfovala je ruskinja Aymerich Sazonova Alexandra, druga je Khusnitdinova Husnorakhon iz Uzbekistana, a treća Sholpanbek Zhansaya iz Kazahstana. Nagrade u ovoj grupi, dodelio je Boban Nikolić, predsednik Skupštine Šahovskog saveza Srbije.

U grupi dečaka do 18 godina zlatnu medalju osvojio je Todmunkh Turbat iz Mongolije, dok su srebro i bronzu osvojili takmičari iz Srbije, Aleksandar Kutanjac i Aleksa Avramović.

Najbolja u ovoj grupi devojčica je Efimova Darya iz Rusije, drugo mesto pripalo je Prieto Rol Esther iz Španije, a treće je zauzela Venskaya Nika iz Belorusije. Pehare i medalje dodelio je Igor Lukić, predsednik Šahovskog saveza Centralne Srbije. Nakon toga uručene su nagrade najboljim ekipama na Međunarodnom ekipnom turniru u ubrzanom

šahu, na kome je nastupilo 58 ekipa.

Pehar i zlatnu medalju u kategoriji do 10 godina osvojila je ekipa PFO iz Rusije, srebro je pripalo ekipiIntellect Academy, takođe iz Rusije, dok se bronzom okitio tim iz Srbije. Kod devojčica najuspešnije su bile takmičarke iz Rusije, tim Polar Bears, zatim ekipa iz Ukrajine-Ukrainian chess queens, dok je treće mesto zauzela Poljska.

Nagrade u ovoj kategoriji dodelio je Saša Jevtić, direktor turnira. Kada je reč o najboljima u kategoriji do 14 godina, prvoplasirani i drugoplasirani su timovi iz Rusije, a trećeplasirani Uzbekistan. Tim iz Belorusije osvojio je prvo mesto u kategoriji devojčica, drugo i treće mesto pripalo je ruskim timovima Gusinaya-sila i Oranges.

Pehare i medalje dodelio je gospodin Ozgur Solakoglu, delegat FIDE na ovom turniru. Na kraju, nagrade najboljima u kategoriji do 18 godina uručio je predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić.