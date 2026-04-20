Svetski kup u boksu, u organizaciji World Boxing, počinje danas u brazilskom gradu Foz do Iguaçu, a reprezentacija Srbije na startu ima jasan cilj, a to je borbu za medalje i vrh svetskog boksa. Turnir u Brazilu je jedno od ključnih takmičenja u borbi za globalni poredak i olimpijsku budućnost, a Srbija na ovom velikom ispitu ima dva jaka aduta, zlatne devojke našeg boksa – Saru Ćirković i Kristinu Kuluhovu.

U fokusu prvog dana je reprezentativka Srbije Sara Ćirković, koja će se u bantam kategoriji (do 54 kg) boriti protiv rivalke iz Argentine Melani Martinez u programu od 16:00 časova po našem vremenu. U konkurenciji od 20 bokserki, Ćirković ima jasan put ka vrhu – za zlato je potrebno ostvariti pet pobeda.

Ukoliko uspešno preskoči prvu prepreku, u osmini finala je očekuje duel protiv domaće bokserke Tatjane de Hesus, sa kojom je već sparingovala tokom pripremnog kampa. Potencijalni spektakl mogao bi da usledi u polufinalu, gde bi Sara mogla da se sastane sa Marokankom Vidad Bertal, koja ju je prošle godine savladala u polufinalu Svetskog prvenstva u Nišu, što bi bila idealna prilika za veliki revanš.

Druga uzdanica Srbije, Kristina Kuluhova, svoj nastup započeće u sredu 22. aprila u lakoj kategoriji (do 60 kg), gde će u osmini finala ukrstiti rukavice sa Japankom Ajaka Taguči. U konkurenciji od 18 bokserki, Kuluhova do zlata može stići sa četiri pobede, a u slučaju trijumfa na startu, u četvrtfinalu je očekuje duel protiv pobednice meča između Italijanke Rebeka Nikoli i Kineskinje Ju Tian.

Finalne borbe na programu su u subotu, 25. aprila, a na turniru učestvuje čak 342 boksera i bokserke iz 47 zemalja, što dodatno potvrđuje snagu i značaj ovog takmičenja.

Turniru je prethodio intenzivan 14-dnevni pripremni kamp u Brazilu, gde su srpske reprezentativke, predvođene selektorom Mirkom Ždralom i trenerom Alenom Bičenovim, odradile niz kvalitetnih sparinga protiv internacionalnih protivnica. I Ćirković i Kuluhova imale su po četiri sparinga sa bokserkama iz različitih reprezentacija, što im je omogućilo vrhunsku pripremu za izazove koji ih očekuju.

Rezultati na Svetskom kupu imaju ogroman značaj za rang listu World Boxing, koja će biti ključna za određivanje nosilaca na predstojećim velikim takmičenjima, uključujući kvalifikacije i Olimpijske igre u Los Angeles 2028.

Nakon Brazila, karavan Svetskog kupa seli se u Kinu, gde će se drugi turnir održati od 15. do 20. juna u Guijangu, dok će veliko finale biti organizovano u Taškentu od 25. novembra do 2. decembra.

Srbija u Brazilu ima jasnu misiju - borbu za medalje, ali i slanje snažne poruke da pripada samom vrhu svetskog boksa.

