Slušaj vest

U okviru 13. sezone Sportskih igara mladih, Dan sporta održan je u tri beogradske opštine – Zemunu (15. april), Grockoj (16. april) i Zvezdari (17. april), gde je veliki broj dece učestvovao u sportskim aktivnostima, takmičenjima i druženju.

U Zemunu, u Osnovnoj školi „Sava Šumanović“, najmlađi učesnici imali su priliku da se oprobaju u disciplinama između dve vatre i atletskoj trci na 60 metara. Prisutnima se obratio direktor škole Srđan Pranić, koji je istakao značaj sporta i ovakvih manifestacija za razvoj dece.

Dan kasnije, Dan sporta održan je u opštini Grocka, u Osnovnoj školi „Miloje Vasić“, gde su se učesnici takmičili u disciplinama između dve vatre, atletskoj trci na 60 metara, 3x3, kao i u ženskoj odbojci. Prisutnima se obratio direktor škole Miloje Vasić, naglasivši značaj sporta, druženja i zdravih životnih navika među najmlađima.

1/7 Vidi galeriju Sportske igre mladih Foto: SIM

U opštini Zvezdara, u Osnovnoj školi „Veljko Dugošević“, uz učešće škola „Dragojlo Dudić“ i „Vladislav Petrović DIS“, održan je još jedan uspešan Dan sporta. Deca su se takmičila u disciplinama između dve vatre, atletskoj trci na 60 metara, 3x3, kao i u ženskoj odbojci, pokazujući energiju, timski duh i radost igre.

Dan sporta predstavlja novu fazu takmičenja u okviru Sportskih igara mladih, kroz koju se deca širom Srbije okupljaju na sportskim terenima, razvijajući ljubav prema sportu i usvajajući vrednosti fer-pleja, zajedništva i zdravih životnih navika.

Sportske igre mladih nastavljaju svoju misiju da kroz sport povežu mlade širom Srbije, dok veliki odziv dece i podrška lokalnih zajednica još jednom potvrđuju značaj i snagu ovog projekta.

Realizacija Igara i programa Dan sporta omogućena je zahvaljujući snažnoj podršci Vlade Republike Srbije, uz podršku partnera i sponzora koji prepoznaju značaj sporta i zdravih životnih navika za mlade generacije.

Sve informacije o takmičenjima, gradovima domaćinima i aktivnostima dostupne su na sajtu www.igremladih.rs, kao i na zvaničnim kanalima Sportskih igara mladih na društvenim mrežama.