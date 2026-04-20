Slušaj vest

U Pragu je, u periodu od 14. do 19. aprila, održan Czechia Para Badminton International, na kojem su Srbiju, pod vođstvom trenera Milana Barbira, predstavljali reprezentativci Đorđe Koprivica i Milan Zelen. Ovaj tradicionalni turnir, pod okriljem Svetske badminton federacije, po prvi put je organizovan u svim para-badminton kategorijama, a takmičari su se nadmetali u pojedinačnim i parskim konkurencijama.

Đorđe Koprivica, aktuelni evropski vicešampion u muškim parovima, zabeležio je sjajan rezultat osvajanjem dva srebrna odličja u kategoriji SH6 i to u konkurencijama muškog singla i muškog dubla, gde je nastupao zajedno sa nemačkim takmičarem Robinom Vilerom.

Grupnu fazu pojedinačnog takmičenja započeo je ubedljivim pobedama nad Nemcem Zvilusom (21:4, 21:7) i Poljakom Fudalijem (21:2, 21:5), da bi potom bio poražen od škotskog takmičara Dejvisa (10:21, 14:21). Zauzevši drugo mesto u grupi plasirao se u osminu finala, gde se sastao sa slovačkim reprezentativcem Hurajem i savladao ga u dva seta (21:4, 21:7). U četvrtfinalu je usledio duel protiv Nemca Helmlija, koji je takođe rešio u svoju korist rezultatom 21:4, 21:2. U polufinalu se sastao sa, partnerom iz dubla, Robinom Vilerom i sigurnom igrom slavio sa 21:11, 21:11, čime je izborio novo finale protiv Dejvisa. U reprizi meča iz grupne faze, Đorđe je pružio znatno jači otpor i prikazao veoma dobru igru, ali iskusni Škot nije dozvolio iznenađenje. Meč je završen rezultatom 2:0 (21:18, 21:6), pa je Đorđe takmičenje završio na drugom mestu u ukupnom plasmanu.

Đorđe Koprivica Foto: Badminton savez Češke

U konkurenciji muških parova, Koprivica i Viler su takmičenje otvorili sigurnom i ubedljivom pobedom nad špansko-nemačkim parom Serano/Zvilus, slavivši rezultatom 21:8, 21:10. Drugi meč grupne faze protiv škotskog para Dejvis/Karmajkl doneo je znatno više uzbuđenja, sa velikim brojem atraktivnih poena i preokreta. Nakon neizvesne borbe u tri seta, ipak su slavili takmičari iz Škotske rezultatom 17:21, 21:19, 17:21. Pobedom u polufinalu nad rumunsko-slovačkim parom Bajkan/Huraj (21:11, 21:13), izboreno je još jedno finale na svetskom turniru u Češkoj, u kojem su protivnici ponovo bili reprezentativci Škotske. Uprkos veoma dobroj igri srpsko-nemačkog tandema, to ni ovoga puta nije bilo dovoljno za trijumf, pa su morali da se zadovolje srebrnim odličjem. Finale je završeno rezultatom 16:21, 15:21.

Na turniru je nastupao i srpski reprezentativac Milan Zelen u kategoriji WH 2, ostvarivši plasman u osminu finala završne faze takmičenja, u kojoj je zaustavljen od strane indonežanskog reprezentativca koji je, potom, takmičenje u singlu završio kao vicešampion. U konkurenciji parova, Zelen je zaustavljen u grupnoj fazi takmičenja.

„Veoma sam zadovoljan nastupom u Češkoj, a osvajanje dve medalje potvrđuje da se nalazimo na pravom putu. Posebno me raduje što sam uspeo da zadržim visok nivo igre i u završnici turnira, koja je 2/2 bila izuzetno zahtevna, kako fizički, tako i psihički. Takmičenje u Pragu dodatno me je motivisalo da nastavim da radim i napredujem.“, istakao je Đorđe po povratku sa turnira.

Učešće reprezentativaca Srbije na “Czechia Para Badminton International 2026” podržalo je Ministarstvo sporta Republike Srbije obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava.

EP u para-badmintonu_Pobednično postolje.jpg
victor-denmark-parabadminton-presented-by-danisa-djordje-koprivica.jpg
ep-2018-docek-srpskih-parabadmintonaca.jpg
Badminton_Igra_Miks.JPG

 BONUS VIDEO:

