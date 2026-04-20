Sportska zajednica i brojni pratioci ostali su u neverici nakon tragične vesti iz Teksasa, gde je tokom „Memorial Hermann Ironman” takmičenja život izgubila brazilska triatlonka i influenserka Mara Flavija Arauho (38).

Nesreća se dogodila u jezeru Vudlends tokom plivačke deonice, kada je sportistkinja iznenada nestala pod vodom. Iako su spasilačke službe brzo reagovale, nakon višečasovne potrage ronioci su izvukli njeno beživotno telo, što su kasnije potvrdili i sami organizatori.

- Sa tugom potvrđujemo smrt učesnice trke tokom plivačkog dela današnjeg takmičenja. Upućujemo najdublje saučešće porodici i prijateljima i nudimo im punu podršku u ovom teškom trenutku. Hvala hitnim službama na brzoj intervenciji - saopštili su iz "Ironman" organizacije.

Tek nekoliko sati pre starta, Mara je sa svojim pratiocima podelila trenutak sreće i spremnosti, ne sluteći šta sledi. Uz fotografiju na kojoj je nasmejana, kratko je poručila: „Još jedan dan na poslu“. Taj vedri post, pun optimizma, igrom sudbine postao je njeno poslednje obraćanje javnosti.

Dok se čekaju zvanični rezultati obdukcije, u javnosti su se već pojavile spekulacije da je triatlonka u vodi izgubila svest ili doživela fatalni kolaps usled zdravstvenih problema. Ove sumnje dodatno su podgrejane izjavom njenog bliskog prijatelja, Luisa Taveire, koji je otkrio uznemirujuće detalje o tome kako se Mara osećala neposredno pre trke.

- Bila je bolesna pre puta, nije se osećala dobro. Moja supruga i ja smo razgovarali sa njom, govorili smo joj da je preslaba za ovakvu trku. Ipak, pre par dana nam je insistirala da je dobro. Bila je iscrpljena od gripa, ali je i dalje naporno trenirala. Još uvek ne mogu da verujem šta se desilo - rekao je Taveira.