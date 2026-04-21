Moto kros klub Junior iz Vlasotinaca organizacijom druge trke u aktuelnoj sezoni za nacionalni šampionat Srbije postavio je novi rekord po broju takmičara.

Tačno 91 učesnik iz zemlje i inostranstva borio se za bodove na stazi Šišava, što je po rečima upućenih ljudi iz Moto saveza Srbije broj za respekt. Podsećanja radi, krajem marta na startu sezone u Bačkoj „srušen“ je rekord po broju gledalaca, da bi trećeg vikenda aprila „pao“ još jedan, ali kao što smo naglasili po broju učesnika. Tako uspešni, a tako zanemareni…

Kada je u pitanju takmičarski deo, sve je bilo kako se i očekivalo, mada je nekoliko kandidata blistalo kako tokom kvalifikacija, tako i tokom obe trke. Favoriti su slavili u svakoj klasi sa maksimalnim brojem bodova, izuzev kod veterana gde imamo u svakoj trci po jednog pobednika.

Kod najmlađih u klasi MX 65, a bilo ih je poprilično, što je i te kako vredno hvale, na visini zadatka bio je Viktor Kolnookov. Ritam su pojačavali na drugom mestu Vuk Vojnić Hajduk i Mihail Mrčković koji je završio na trećem mestu, gost iz Makedonije.

Odličan okršaj viđen je u klasi MX 85 gde su snage odmeravali Damjan Sokola i Kasa Botond. Dva dečaka ganjali se moto kros sprave po Šišavi na oduševljenje nešto više od 1000 gledalaca, boreći se za svaki skok, pravac i krivinu, od starta do cilja. Vredani pomena au Damjan Simić i Matija radak koji su po svemu sudeći bili vrlo raspoloženi za vožnju te je Damjan završio na trećem mestu, odnosno Matana na četvrtom.

MX Lejdi klasa koja je vožena u diviziji sa MX 85 pripala je Dunji Simić, koja se nadmetala sa Kristinom Petrović, Lenom Jokić i Stefani Terzić.

Trka dana pripala je diviziji klasa MX 125 i MX 2 gde je viđeno 19 takmičara više nego raspoloženih za nadmetanje. U prvoj trci na čelo kolone izbio je Aleksa Milosavljević, kojeg je za dve dužine motora pratio Vuk Drmanac, i dok je imao kondicije zadavao je žestok ritam, što je publika znala da nagradi burnim aplauzima i navijanjem. Na kraju prva je kroz cilja prošla Ana Kolnookov ispred aktuelnog šampiona Milana Vukajlovića. Filip Rajević je još jedan od kandidata koji je vredan pomena, jer je tokom kvalifikacija, ali i na obe trke pokazao da mu staza „leži“ i da uživa u vožnji.

Stari znanac Hristian Ilioski dominirao je u klasi MX 1 dok mu je dostojan otpor pružao Mark Češko. Aleks Varadi i dalje je nedostižan za konkurenciju u klasi MX. Kod veterana u prvoj vožnji slavio je Aleksandar Roša, a u drugoj Stipan Kujundžić. Kod amatera, odnosno u klasi MX B dvostruku pobedu „odneo“ je Filip Vukosavljević.

Nezvanični rezultati

MX 50: 1. I. Terzić

MX 65: 1. V. Kolnookov, 2. V. Vojnić Hajduk, 3. M. Mrčković

MX 85: 1. D. Sokola, 2. K. Botond, 3. D. Simić

MX Lejdi: 1. D. Simić, 2. K. Petrović, 3. L. Jokić, 4. S. Terzić

MX 125: 1. A. Kolnookov, 2. V. Andrevski, 3. A. Popović

MX 2: 1. A. Kolnookov, 2. M. Vukajlović, 3. V. Drmanac

MX 1: 1. H. Ilioski, 2. M. Češko, 3. M. Đorđević

MX : 1. A. Varadi, 2. V. Kirov, 3. V. Rajević

MX V. A. Roša, 2. S. Kujundžić, 3. D. Todorov

MX B: 1. F. Vukosavljević, 2. F. Govedarović, 3. S. Trajkov