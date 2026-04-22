Rukometni savez Srbije pokrenuo je promotivnu kampanju sa sloganom "Svi za Niš" specijalno namenjenu baraž mečevima za Svetsko prvenstvo sa Mađarima. Mečevi se igraju u Nišu 14. maja (18 časova), a onda i tri dana kasnije u Vespremu i biće od velike važnosti za budućnost srpskog rukometa, što je potvrdio i generalni sekretar RSS, Ivan Milivojević.

- Osnovni cilj kampanje je da stvorimo jedan podsticajan ambijent u kome će reprezentacija uz pomoć navijača iz cele Srbije ostvariti najbolji mogući rezultat. Želimo da iskoristimo sve resurse koje imamo kao rukometna i sportska nacija pred najvažnije utakmice sezone i tako damo vetar u leđa našim reprezentativcima i stručnom štabu. Kroz kampanju želimo da se odužimo i gradu na Nišavi koji je bio veran saveznik srpskom rukometu u svim našim uspesima i važan je deo naše istorije. Kult "Čaira" je nešto što moramo da negujemo i neke nove generacije učimo kako se navija za nacionalni tim, a našim momcima omogućimo da u najboljim mogućim uslovima daju i više od maksimuma. Poruka "Svi za Niš" je i poruka jedinstva, jer ćemo na utakmici, ali i pre nje, kroz različite promotivne aktivnosti moći da vidimo podršku mnogih generacija koje su doprinele da srpski rukomet traje i opstane, i bude i dalje jedan od najpopularnijih i najmasovnijih sportova u našoj zemlji. Serijom spotova, aktivacija i događaja, te samom utakmicom koja neće trajati samo 60 minuta, želimo da promovišemo sport i prave vrednosti koje čine jedno društvo - rekao je Ivan Milivojević, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije.

Foto: RSS

Selekcija Mađarske je već godinama etablirana među najboljim selekcijama sveta, ali reprezentacija Srbije pod palicom selektora Raula Gonzalesa igra sve kvalitetnije, a imaće i podršku više od 5.000 navijača sa tribina niškog "Čaira" gde se nacionalni tim vratio posle osam godina pauze ubedljivom pobedom nad Litvanijom 42:25 u pretkvalifikacijama. Duh dvorane u kojoj "orlovi" imaju gotovo perfektan niz od 2007. godine i grad na Nišavi koji je uvek bio osmi igrač rukometne reprezentacije, jedan su od aduta Milosavljeva, Marsenića i saigrača u dvomeču sa komšijama, što je potvrdio i Uroš Borzaš.

- Kad pričam o tome kakva je atmosfera u Nišu odmah se naježim. Debitovao sam pre pet godina za Srbiju upravo u "Čairu" protiv Makedonije, koji je tada bio prazan zbog korone. To je posebno mesto za mene, ali i za sve nas koji smo u rukometu. Gledao sam tamo reprezentaciju kao klinac, a sada slušam sećanja Mladena Bojinovića koji je sa svojom generacijom sve to proživeo i nije izgubio utakmicu. Priče o navijačima i toj podršci koja ih je nosila, to ne može da ti pruži ni jedan klub, ni bilo šta drugo na svetu. Očekujem da će da gori, da neće biti slobodnog mesta, kao i protiv Litvanije.

Foto: RSS

Borzaš je u dahu nastavio:

- Nadam se i da će „Meraklije“ napuniti svoj deo i povesti navijanje kao što je to bilo pre 10-15 godina. Jedno je sigurno, to je grad u Srbiji koji najviše voli i razume rukomet. Rasli su uz reprezentaciju, prolazili sve te lepe trenutke, prisvojili nas rukometaše kao domaće. Stvarno je poseban osećaj od trenutka kada stigneš na okupljanje u Niš, osećamo se specijalno u gradu i hotelu. Čak smo pred Litvaniju delili karte po gradskom autobusu. Odmah osetiš nešto, neku ljubav, vidiš da ljudima to znači, da je emocija jaka prema rukometu, pa čak i kada nema rezultata. Srbi vole rukomet. Sve se vidi i po brojkama kada igramo na velikim takmičenjima, kakvi su TV rejtinzi, „hajp“ koji se stvori kada pobedimo.

Potom je dodao i sledeće:

- Kada zaigraš za svoju državu očekuješ najbolje stvari. Iz reprezentacije sam se često vraćao tužan i emocionalno ispražnjen jer nismo ostvarivali ciljeve koje smo postavili. Kada se pobeđuje, to je najlepši osećaj na svetu i živim za taj momenat da konačno napravimo neki velikih uspeh i radujemo se sa ljudima u našoj zemlji. Ova grupa momaka je odlična. Dosta igrača je u najboljim godinama, „prajmovima“ što bi se reklo, Milosavljev, Marsenić, Kukić, Pešmalbek, Cupara, svi igraju najbolji rukomet u svojim karijerama. Moramo da iskoristimo taj potencijal.

Govorio je i o radu sa Raulom Gonzalesom.

- Šta možemo, pokazali smo protiv Nemaca na EHF EURO 2026 koji su kasnije igrali finale. To je praktično bilo naše upoznavanje s njim. Bilo mi je potrebno vreme da se naviknem na njegov sistem rada. Dosta igrača nije imalo ranijih iskustva s njim, a vremena nije bilo puno. Nažalost, desila se Austrija, nismo mogli da iskontrolišemo pritisak, a bili smo favoriti. Protiv Litvanaca sam očekivao teže utakmice, ali smo sve odradili na najbolji mogući način. Želeo bih da istaknem golmane u oba meča. U Nišu smo odigrali fenomenalno, više nikoga ne možeš da pobediš 17 razlike, kako god da se zove. Sistem rada nam je legao, svi shvataju polako o čemu se radi, detalje na kojima insistira. Nije kliše priča, stvarno sprovodimo u delo to što se priča u tim salama za sastanke.

Mađarska je ozbiljna reprezentacija, sedma sa poslednjeg Svetskog prvenstva 2025, učesnik Olimpijskih Igara u Parizu, u poslednjih desetak godina član TOP 10 svetskog rukometa. U duelu na EHF EURO 2024 u Minhenu, Borzaš je bio najbolji pojedinac duela protiv bivših saigrača sa kojima je delio svlačionicu u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji kao srednjoškolac tamošnje Akademije...

- Biće motiv isti, nema zle krvi, zahvalan sam im na svemu što su mi pružili. Srbin sam, od oca Milivoja i majke Biljane. Ne mogu nikako da budem Mađar iako potičem iz multinacionalne sredine. To će uvek biti posebna utakmica za mene, igraću protiv momaka sa kojima sam odrastao. Dešavale su mi se i lepe, i ne tako lepe stvari. Ta utakmica u Minhenu je bila moja najbolja u dresu reprezentacije. Verujem da će biti tako i u Nišu i u Vespremu. Biće jako interesantno i teško. Pozivam navijače iz svih krajeva Srbije – svi za Niš.

Rukometni savez Srbije će uskoro objaviti i informaciju o kartama za utakmicu godine u Nišu.

