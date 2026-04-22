Trener Rukometnog kluba Eurofarm Pelistera Stevče Alušovski podneo je ostavku posle poraza u polufinalu Kupa Makedonije, saopštio je makedonski šampion.
Ostali sportovi
MAKEDONSKI ŠAMPION OSTAO BEZ TRENERA: Stevče Alušovski podneo ostavku u Eurofarm Pelisteru
Slušaj vest
U saopštenju rukometnog kluba iz Bitolja piše da je uprava prihvatila ostavku i zahvalila Alušovskom za profesionalan rad.
Do kraja sezone rukometaše Eurofarm Pelistera će voditi Alekso Lembanov, dosadašnji pomoćnik Stevčeta Alušovskog.
U polufinalu makedonskog Kupa u rukometu u petak, 17. aprila, Eurofarm Pelister je izgubio od GRK "Ohrid" rezultatom 26:19.
Aluševski je na mesto šefa stručnog štaba Eurofarm Pelistera došao pre četiti meseca, umesto Španca Rubena Garabaja.
(Beta)
Reaguj
Komentariši