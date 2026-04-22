Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Georgi Tibilov osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje se održava u Tirani.

Do titule prvaka Evrope u kategoriji do 60 kilograma Tibilov je stigao nakon što je u finalu pobedio Surena Agajanijana iz Jermenije.

Prethodno, sjajni srpski reprezentativac je zbog dobrog renkinga preskočio kvalifikacije, da bi u četvrtfinalu ubedljivo savladao Denisa Mihaija iz Rumunije sa 9:0, a potom u polufinalu Moldavca Kornelu Rusua sa 7:1.

Srbija je tako nastavila sjajan niz osvajanja medalja na Evropskim prvenstvima i u potpunosti ispunila takmičarski cilj na ovom šampionatu.

Treba istaći da je Tibilovu ovo već treće odličje za našu zemlju na šampionatima Staog kontinenta. Pre dve godine bio je bronzani, prošle godine osvojio je srebro, a bronzu ima i sa Svetskog prvenstva 2023. godine.

Ne propustiteOstali sportoviTIBILOV OSVOJIO BRONZU U BUDIMPEŠTI: Veliki uspeh reprezentativca Srbije na prestižnom turniru prestonici Mađarske!
Ostali sportoviSRBIJA OSVOJILA TRI MEDALJE NA EP! Trajković: Možemo biti veoma zadovoljni ostvarenim rezultatima
Ostali sportoviSRBIJA STIGLA DO TREĆE MEDALJE: Georgi Tibilov osvojio srebro na Evropskom prvenstvu u Bratislavi
Ostali sportoviBRAVO ZA SRPSKE RVAČE: Tabilov u finalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj, Komarov se bori za bronzu
Bakljada Grobara u Novom Sadu: Pevaju da je to njihov grad! Izvor: MONDO/Milutin Vujičić