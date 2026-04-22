Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Georgi Tibilov osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje se održava u Tirani.

Do titule prvaka Evrope u kategoriji do 60 kilograma Tibilov je stigao nakon što je u finalu pobedio Surena Agajanijana iz Jermenije.

Prethodno, sjajni srpski reprezentativac je zbog dobrog renkinga preskočio kvalifikacije, da bi u četvrtfinalu ubedljivo savladao Denisa Mihaija iz Rumunije sa 9:0, a potom u polufinalu Moldavca Kornelu Rusua sa 7:1.

Srbija je tako nastavila sjajan niz osvajanja medalja na Evropskim prvenstvima i u potpunosti ispunila takmičarski cilj na ovom šampionatu.

Treba istaći da je Tibilovu ovo već treće odličje za našu zemlju na šampionatima Staog kontinenta. Pre dve godine bio je bronzani, prošle godine osvojio je srebro, a bronzu ima i sa Svetskog prvenstva 2023. godine.