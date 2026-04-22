U rekordnom 34. uzastopnom nastupu na Krusiblu, O'Saliven je u utorak dobro počeo meč, poveo je 5:0, a taj deo završio je vođstvom 7:2.

On je danas osvojio još tri frejma i plasirao se u drugo kolo, gde će igrati protiv četvorostrukog svetskog šampiona Džona Higinsa.

O'Saliven i Higins su zajedno sa Markom Vilijamsom članovi čuvene "klase 92", nakon što su postali profesionalci 1992. godine.

Sedmi međusobni duel na Krusiblu O'Salivena i Higinsa počeće u subotu od 20 časova, a igraće se i u nedelju i u ponedeljak.

O'Saliven ove godine pokušava da osvoji rekordnu osmu titulu svetskog prvaka, a sada je izjednačen sa ;Stivenom Hendrijem.

O'Saliven, koga smatraju najboljim igračem svih vremena, osvojio je titule 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020. i 2022. godine.

(Beta)