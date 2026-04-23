Izaslanik predsednika SAD u Sportskom savezu Srbije: U godini američkog jubileja, predstaviće se na Ekspu
Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković na sastanku prezentovao je aktivnosti kojima se bavi Sportski savez Srbije, kako bi predstavnik SAD stvorio što bolju sliku o sistemu sporta u Republici Srbiji:
- Na današnjem sastanku želeo sam da gospodinu Zampoliu približim način na koji sport funkcioniše u našoj zemlji i koja je uloga Sportskog saveza Srbije. Svakako da je ova poseta veoma značajna i da otvara mnoge mogućnosti za napredovanje sistema sporta, a mi uz Ministarstvo sporta, Olimpijski komitet Srbije i Paraolimpijski komitet Srbije želimo da sagledamo sve mogućnosti za poboljšanje određenih segmenata. Kao što su srpski sportisti oduvek bili najbolji predstavnici naše zemlje u svetu, verujem da i mi sportski radnici, jačanjem prijateljskih odnosa, doprinosimo boljitku sporta u Srbiji, te je ova poseta od izuzetnog značaja - rekao je Marinković i osvrnuo se na 2027. godinu:
- Kao što je i gospodin Zampoli rekao i 2026. godina, kada SAD obeležavaju 250 godina nastanka i 2027. godina su veoma značajne, Srbija i Beograd biće domaćini specijalizovane izložbe EXPO 2027, samim tim imaćemo mogućnost da se predstavimo na najbolji način i dovedemo svet u prestonicu Srbije, a Sportski savez Srbije će učestvovati u sportskom delu ovog velikog događaja. Verujem da će se i donošenjem Strategije sporta, vrednim zajedničkim radom, kontinuiranim ulaganjem i podrškom Vlade Republike Srbije omogućavaju uslovi za srpske sportiste na visokom nivou. Zato je na svim sportskim radnicima obaveza da svoj posao rade sa maksimumom uložene energije i znanja - zaključio je Marinković.
