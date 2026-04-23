Slušaj vest

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković na sastanku prezentovao je aktivnosti kojima se bavi Sportski savez Srbije, kako bi predstavnik SAD stvorio što bolju sliku o sistemu sporta u Republici Srbiji:

- Na današnjem sastanku želeo sam da gospodinu Zampoliu približim način na koji sport funkcioniše u našoj zemlji i koja je uloga Sportskog saveza Srbije. Svakako da je ova poseta veoma značajna i da otvara mnoge mogućnosti za napredovanje sistema sporta, a mi uz Ministarstvo sporta, Olimpijski komitet Srbije i Paraolimpijski komitet Srbije želimo da sagledamo sve mogućnosti za poboljšanje određenih segmenata. Kao što su srpski sportisti oduvek bili najbolji predstavnici naše zemlje u svetu, verujem da i mi sportski radnici, jačanjem prijateljskih odnosa, doprinosimo boljitku sporta u Srbiji, te je ova poseta od izuzetnog značaja - rekao je Marinković i osvrnuo se na 2027. godinu:

- Kao što je i gospodin Zampoli rekao i 2026. godina, kada SAD obeležavaju 250 godina nastanka i 2027. godina su veoma značajne, Srbija i Beograd biće domaćini specijalizovane izložbe EXPO 2027, samim tim imaćemo mogućnost da se predstavimo na najbolji način i dovedemo svet u prestonicu Srbije, a Sportski savez Srbije će učestvovati u sportskom delu ovog velikog događaja. Verujem da će se i donošenjem Strategije sporta, vrednim zajedničkim radom, kontinuiranim ulaganjem i podrškom Vlade Republike Srbije omogućavaju uslovi za srpske sportiste na visokom nivou. Zato je na svim sportskim radnicima obaveza da svoj posao rade sa maksimumom uložene energije i znanja - zaključio je Marinković.