Slušaj vest

Maks Ferštapen, četvorostruki šampion u Formuli 1, nije konkurentan ove sezone u borbi za tron i najverovatnije će napustiti Red bul ove godine.

Holandski vozač Maks Ferštapen žestoko je kritikovao nova pravila u Formuli 1, sve iz razloga što ima znatno slabiju formulu od konkurencije. Čak je pominjao i napuštanje F1.

Vreme je za promene - Maks Ferštapen Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zek Braun digao temperaturu

Izvršni direktor ekipe Meklaren Zek Braun otvoreno je govorio o budućnosti Maksa Ferštapena. Njegova procena dodatno je podigla temperaturu u među ekipama Formule 1, jer se poslednjih nedelja mnogo spekuliše o budućnosti sadašnjeg vozala tima Red bul.

Pojedini mediji plasirali su unazad nekoliko dana priču o tome da bi Maks Ferštapen mogao da pređe u Meklaren. Međutim, Zek Braun je ponudio iskren i prilično direktan odgovor na pitanje, gde vidi četverostrukog prvaka u narednom periodu.

- Ako bi neki od naših vozača otišao, Maks bi imao mesto kod nas, ali ne mislim da će se to desiti - rekao je Zek Braun.

Zek Braun izvršni direktor F1 tima Meklaren Foto: Michael Potts / imago sportfotodienst / Profimedia

Meklaren ili Mercedes

Ovom izjavom Braun je indirektno potvrdio da u Meklarenu prate sve što Maks Ferštapen radi i da bi ga rado videli u timu. Ali, Oskar Pjastri i aktuelni šampion Lando Noris imaju punu podršku šefova tima.

- Ako moram da nagađam, rekao bih da Maks ide u Mercedes - dodao je Braun.

Mercedes se ranije dovodio u vezu sa Maksom Ferštapenom, posebno tokom prošle sezone kada su postojali ozbiljni kontakti između dve strane. Mercedes ove sezone ima dva konkurentna vozača, Džordža Rasela i mladog Kimija Antonelija koji je trenutni lider u šampionatu Formule 1.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holanđanin ima klauzulu

Činjenica da je Maks Ferštapen nezadovoljan u Red bulu, posebno sa mogućnostima bolida RB22, koji pravi rezultati ispod očekivanja, jasno je da Holađanin razmatra sve opcije koje ima ispred sebe. Istovremeno, aktivna izlazna klauzula u njegovom ugovoru, koja bi mogla biti pokrenuta ukoliko se ne nađe među vodećim vozačima u poretku, dodatno pojačava realnost potencijalnog transfera.

Kako sezona bude odmicala, jasno je da će status Maksa Ferštapena biti u fokusu svetske javnosti, odnosno da će budno pratiti svaki korak koji bude uradio. Kako na stazi, u bolidu Red bula, tako i van nje.