"Slavimo 30. rođendan Dečjeg maratona i 90 godina Zoo vrta. To su okrugle i lepe cifre. Ovo je najlepša manifestacija koju organizuje Beogradski maraton, jer je posvećena najmlađima. Pružamo podršku svim predškolcima koji ulaze u svet zdravog načina života. Okupljaju se na kultnom mestu u Zoo vrtu, koje je mesto zajedništva, ljubavi, porodice, mestu gde nastaju najlepše uspomene. Naš krajnji cilj je da ova deca izrastu u dobre i kvalitetne ljude i to je ono što treba da podržavamo svi zajedno", naveo je Habuš, a preneli su organizatori.

Jubilarni 30. Dečji maraton će biti održan u subotu, 25. aprila, od 11 časova u Beogradskom zoološkom vrtu.

Na stazi dužine od 230 metara takmičiće se 150 predškolaca u 12 kvalifikacionih i jednoj finalnoj trci, a uvertira ovom događaju biće trka dece sa invaliditetom.

U izbornim trkama u svojim vrtićima je ove godine trčalo više od 15.000 predškolaca iz svih 17 gradskih opština, dok je do sada oko 480.000 takmičara učestvovalo u Dečjem maratonu.

Gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić rekla je da je ovaj događaj važan jer promoviše "zdrave vrednosti".

"Deca se uče da zavole sport, da zavole takmičenje", kazala je Čamagić.

Direktor Beogradskog zoološkog vrta Srboljub Aleksić izjavio je da će za troje najbržih takmičara i poslednjeplasiranog učesnika finala obezbediti godišnje karte za ulazak u Zoo vrt.