Ove godine akcenat je stavljen na sportiste koji su evidentni i potencijalni kandidati za međunarodna takmičenja u 2026. i 2027. godini, sa ciljem povezivanja generacija – od mlađih juniora do seniora.

U Baru boravi 70 atletičara koji rade po grupama. Treneri sarađuju u planiranju i realizaciji programa rada, uz konsultacije sa pomoćnicom selektora Ivanom Petković, koja tehnički rukovodi kampom i brine o tome da se sve planirano realizuje. Pored trenažnog procesa, obavezna je i edukacija sportista – planirano je psihološko testiranje, kao i predavanje na temu psihološke pripreme pred takmičenja.

U Ulcinju boravi 20 atletičara koji se takmiče u srednjim i dugim stazama. Glavna vedeta je Aldin Ćatović, koji predvodi grupu koja se priprema za izazove u 2026. i 2027. godini. Pored reprezentativnih priprema, naši sportisti obavljaju i individualne pripreme u raznim atletskim centrima širom Evrope – u Izmiru, na Tenerifima, kao i u našem atletskom centru na Banjici.

Ovaj period je najvažniji za pripremu atletičara pred sezonu na stazi, te je od velikog značaja što su vremenski uslovi ove godine izuzetno povoljni, uz dosta sunčanih dana i odlične uslove na obnovljenoj stazi u Baru.

