Slušaj vest

Beograd i Srbija ponovo će biti u centru svetskog boksa – pred nama je 63. izdanje prestižnog turnira "Beogradski pobednik", koje će se održati od 12. do 18. maja 2026. godine u hali Sportskog centra Obrenovac, uz direktan televizijski prenos na TV Arena Fight.

Turnir "Beogradski pobednik", sa tradicijom dugom više od šest decenija, važi za jedno od najznačajnijih međunarodnih bokserskih takmičenja u Evropi. Tokom godina, ovaj turnir iznedrio je brojne vrhunske šampione i asove plemenite veštine, a i ove godine očekuje se učešće velikog broja zemalja i vrhunskih boksera.

Poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje i sve izvesniji povratak Srbije na veliku olimpijsku boksersku scenu, što dodatno podiže ulog i kvalitet samog takmičenja. Publika će imati priliku da uživa u vrhunskim mečevima i nastupima kako iskusnih reprezentativaca, tako i mladih nada koje tek krče svoj put ka najvećim uspesima. Zemlje učesnice bokserskog spektakla u Obrenovcu su: Kuba, Crna Gora, Ukrajina, Turska, Kanada, Kirgistan, Jermenija, Južna Koreja, Filipini, Vels, Mađarska, Grčka, Saudijska Arabija, Sijera Leone, Gana, Tunis, Bugarska, Slovenija, Severna Makedonija, BiH, Rumunija i Srbija.

Turnir se organizuje pod pokroviteljstvom Opštine Obrenovac i u organizaciji Bokserskog saveza Srbije, a ljubitelji boksa mogu očekivati pravi spektakl i niz izuzetno kvalitetnih borbi.

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin obišao je halu u Obrenovcu zajedno sa predsednikom opštine dr Milošem Pekovićem, gde su se uverili da su uslovi za organizaciju turnira na najvišem nivou.

Borovčanin je tom prilikom istakao značaj "Beogradskog pobednika", zahvalio se Opštini Obrenovac na podršci i istakao da će turnir okupiti najbolje srpske boksere, ali i mlade talente koji će kroz svoje nastupe pokušati da izbore mesto u nacionalnom timu.

Kroz istoriju, titulu "Beogradskog pobednika" osvajali su velikani poput Bogdana Kahrimana, Mate Parlova, Zvonka Vujina, Tadije Kačara, Slobodana Kačara, Aziza Salihua, Ante Josipovića i mnogih drugih, čime ovaj turnir dodatno potvrđuje svoj status rasadnika vrhunskih boksera.

Sve je spremno za još jedno izdanje turnira koje potvrđuje da boks u Srbiji ima svetlu budućnost – ring u Obrenovcu biće mesto gde se stvaraju novi šampioni.

Bonus video: