Slušaj vest

Odbojkašice Srbije počeće u ponedeljak u Beogradu pripreme za takmičenje u Ligi nacija. Kako je saopštio Odbojkaški savez, na okupljanje će doći igračice koje do tada završe sa obavezama u klubovima, a ostale će se priključiti kada se za to steknu uslovi.

Selektor Zoran Terzić zbog obaveza u klubu takođe neće biti na okupljanju, već će drugi trener seniorki Branko Kovačević obaviti prozivku i rukovoditi radom.

Odbojkašice Srbije će tokom prve sedmice igrati u Nanđingu u Kini protiv Tajlanda (sreda, 3. jun, 9.00), Poljske (petak, 5. jun, 13.30), Kine (subota, 6. jun, 13.30) i Belgije (nedelja, 7. jun, 9.00).

Tokom druge sedmice Srbija će igrati na Filipinima, a mesto će naknadno biti određeno. Srbija će igrati protiv Japana (sreda, 17. jun, 14.00), Italije (četvrtak, 18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (petak, 19. jun, 10.00) i SAD (nedelja, 21. jun, 6.00).

Odbojkašice Srbije će tokom treće sedmice u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske (sreda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Nemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedelja, 12. jul, 20.00).

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati po četiri utakmice, odnosno ukupno 12.

Plasman na finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.