Slušaj vest

Reprezentativka Srbije iz redova beogradskog Olimpa, Jovana Todorović, je opravdala ulogu favorita u gađanju sportskim pištoljem u drugom kolu Kupa Srbije malokalibaskim oružjem.

Drugo kolo, kao i prvo, se organizuje u streljani Multifunkcionalne dvorane u okviru Zavoda za sport i medicinu sporta Srbije u Košutnjaku.

1/28 Vidi galeriju Streljaštvo, strelci, strelište, puška, pištolj Foto: Streljački Savez Srbije, SSS, Privatna Arhiva

Todoovićeva je bila najpreciznija u obe faze takmičenja – preciznoj i brzoj paljbi, i ubedljivo trijumfovala sa ukupno 572 kruga, dva više od rezultata koji joj je doneo zlato u prvom kolu pre nedelju dana.

Tri juniorke su vodile izjednačenu borbu za srebrnu medalju, koja je na kraju pripala Eleonori Radulović, članici Kolubare. Nađa Martinović (Partizan) je osvojila seniorsku bronzu i juniorsko srebro. Ukupno četvrtoplasirana Marta Novović (Zemun – Centar) je izborila bronzu u omladinskoj kategoriji. Kristina Pejović (Novi Beograd-Ušće), pobednica prvog kola u juniorskoj konkurenciji, je propustila drugo kolo.

Drugo kolo se nastavlja u nedelju kada će se u Košutnjaku nadmetati strelci puškom iz trostava. Neolimpijske discipline pištoljem će biti održane u Novom Sadu.

MK sport pištolj, žene: 1. Jovana Todorović (Olimp) 572, 2. Eleonora Radulović (Kolubara) 553, 3.Nađa Martinović (Partizan) 550... Juniorke: 1. Eleonora Radulović (Kolubara) 553, 2.Nađa Martinović (Partizan) 550 (15 centara), 3. Marta Novović (Zemun – Centar) 550 (9 centara)....