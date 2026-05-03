Kažu da čak i sistem S-400 nije savršen i da pokazuje slabosti.

A da, za razliku od njega, Vladislav Aleksandrovič Tretjak nije imao slabosti.

Čak i oni kojima hokej na ledu nije blizak čuli su za njega.

Kako i ne, kada je u pitanju najbolji golman u istoriji ovog sporta.

Primljen je u prvu klasu Kuće slavnih Međunarodne hokejaške federacije (IIHF) 1997. godine, a izabran je za jednog od šest igrača u stogodišnji Ol-star tim IIHF-a u anketi koju je sprovela grupa od 56 stručnjaka iz 16 zemalja.

Zvali su ga "ruski zid"

Zvali su ga "ruski zid". Bio je i ostao golman kakvog hokej nije nikada imao i teško da će skoro imati. Njegova samouverenost i neustrašivost, plus sigurnost kojom je zračio na ledu do ludila je dovodila protivničke napadače.

Dete profesorke fizičkog i vojnog pilota Crvene armije povuklo je sklonost ka sportu od majke. Sa bratom je trenirao plivanje ali je sa 11 godina odlučio da ode na hokej. Počeo je da trenira sa klincima u Sportskoj školi za decu i mlade " Centralnog sportskog kluba armije" (CSKA), a legenda kaže da je rano dobio priliku da brani jer niko nije hteo da stane na gol.

Osvojio sve što je mogao

Sa CSKA je osvojio čak 13 titula nacionalnog prvaka.

Najpoznatiji golman Sovjetskog saveza osvojio je čak 22 zlata na najvećim takmičenjima sa reprezentacijom, uz šest srebra i dve bronze.

U bogatoj riznici su tri zlata sa Olimpijskih igara, i to u Saporou, Insbruku i Sarajevu (1972, 1976, 1984), kao i srebro 1980 iz Lejk Plesida.

Desetostruki je prvak sveta (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983), osvajač srebra 1972. i 1976.

Na prvenstvima Evrope je bio devetostruki šampion (1970, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983), osvajač srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 1971, 1972. i 1976., bronzani sa Evropskog prvenstva 1977.

Za 'Zbornaju komandu' branio je od 1969. do 1984. godine.

Kanađani ga špijunirali

Tretjak je postao međunarodno poznat nakon svog izvanrednog nastupa u Samit seriji 1972. godine, kada je iznenadio svet, uključujući i kanadski tim, sjajnim odbranama. Kanadski skauti su ozbiljno potcenili njegove golmanske sposobnosti pre serije. Špijunirali su ga i bili su svedoci kako je primio osam golova jedne određene večeri. Međutim, Kanađani su doneli pogrešan zaključak ne znajući da se Tretjak oženio prethodne večeri i da zbog toga nije bio na uobičajenom nivou.

Od celokupnog tima SSSR upravo je Tretjak postao najviše poštovan među najpoznatijim kanadskim igračima i navijačima. Usled toga, mnogi NHL timovi su želeli da ga pridobiju.

Nešto slično se ponovilo i 1976. godine. Kanada je dominirala u šutevima na gol, taj odnos je iznosio 38 - 13, ali je uprkos tome rezultat u pobedama bio nerešen - 3:3.

Prerano završena karijera

Karijeru je Tretjak završio na neobičan način. Kanađani su ga špijunirali, Amerikanci vrbovali za NHL, a na kraju su mu najbliži došli glave.

Sovjetske vlasti nisu ga puštale u NHL (Američka profesionalna liga), sa selektorom Tihonovim nije bio 'u ljubavi' pa je sa 32 godine, na vrhuncu karijere, odlučio da prestane.

U karijeri je osvojio sve ali veliku želju da se oproba u NHL ligi nije ispunio. Montreal ga je 1983. godine izabrao na draftu NHL, međutim, sovjetska vlada mu nije dala dozvolu da ode. San mu se na neki način ispunio tek nekoliko godina kasnije. Stigao je u Čikago Blekhokse 1990. godine kao trener golmana, radio sa velikanima kakvi su Ed Belfur, Dominik Hašek, Žoselin Tibo.

Veliki broj ličnih priznanja

Koliki je majstor igre bio dobro pokazuju brojna priznanja koja je dobio u Sovjetskom Savezu, to što je član hokejaške Kuće slavnih od 1989. godine, još bolje činjenica da ga je Međunarodna hokejaška federacija uvrstila u Tim veka, ali postoji i veće priznanje.

Godinama i decenijama je najpopularniji broj dresa najboljim golmanima bio 20, prosto, nosio ga je Tretjak.

Velika čast Tretjakovu ukazana je 2006. godine kada je izabran za predsednika Hokejaškog saveza Rusije. Mnogi se sećaju i spektakularnog otvaranja ZOI u Sočiju 2014. Slavni hokejaš je 7. februara u društvu legendarne klizačice Irine Rodnjine upalio olimpijski plamen na stadionu u Sočiju. Prenos ovog događaja gledalo je nekoliko milijardi ljudi, a fotografije dve legende ruskog sporta krasile su posle toga mnoge naslovne strane novina i časopisa širom sveta.

Od 2016. godine Tretjak je bio poslanik Državne dume sedmog saziva u stranci Vladimira Putina.

Proslavljeni hokejaški as i njegova supruga danas žive u selu Zagorjanski u Moskovskoj oblasti. Vladislav deo slobodnog vremena posvećuje pisanju knjiga o sportu. U svojim delima deli iskustva igranja hokeja, govori o trenerima i rivalima i daje savete početnicima u hokeju. Dobitnik je i 17 društvenih priznanja od kojih su najvrednija: Orden “Zaslužni majstor sporta SSSR” (1970), Orden Lenjina (1978) i Orden “Zasluga pred otadžbinom” iz 2012. godine.

Tretjak je jedan od četvorice Rusa koji su izabrani u najbolju hokejašku šestorku svih vremena. Pored njega, tu su Vjačeslav Fetisov, Valerij Harlamov i Sergej Makarov. Tu je čuveni Kanađanin Vejn Grecki, kao i Borje Salming iz Švedske.